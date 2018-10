Google+, clausurada tras un fallo que dejó expuestos los datos de 500.000 usuarios

AlphabetM, la matriz de Google, ha decidido este lunes cerrar Google+, su red social, después de que los datos personales de 500.000 usuarios quedaran expuestos al ser afectados por un error de programación, según ha informado la compañía en un comunicado. El error fue descubierto en marzo de este año y fue "inmediatamente subsanado", indicó la empresa con sede en el estado de California.

La brecha de seguridad ocurrió en marzo de 2018 y, según ha publicado el diario 'The Wall Street Journal', el gigante de Internet decidió no comunicar que dicho fallo existía. El informe interno al que ha tenido acceso el diario estadounidense indica que el equipo legal de Google recomendó no comunicar el fallo para evitar el "interés regulatorio inmediato", comparando las posibles consecuencias con el escrutinio sobre Facebook tras descubrirse la brecha de seguridad que usó Cambridge Analytica.

Un total de 438 aplicaciones usaron la interfaz de programación que permitía acceder a los datos privados de los usuarios. No obstante, Alphabet ha subrayado que no ha encontrado pruebas de que los desarrolladores fueran conscientes de que existía esta brecha de seguridad o de que haya hecho uso de esos datos.

Los nombres de los propietarios de las 500.000 cuentas, su dirección de correo electrónico, su profesión, su género y su edad son los principales datos que se vieron expuestos, asegura Google en su página en internet.

Los datos publicados por los usuarios, así como mensajes, información de la cuenta de Google y números de teléfono no se pudieron ver o consultar, agrega el grupo de Mountain View (California), argumentando que no se pudo identificar con certeza a los usuarios afectados por la falla, ni su ubicación.

Después de hallar esa falla y tras constatar una gran inactividad de sus usuarios, el gigante de internet decidió cerrar para los particulares esta red social a la que automáticamente quedan suscritas las personas que se crean una dirección de Gmail.

La clausura se efectuará durante un plazo de diez meses y solo afectará a la versión de "consumidor" de esta aplicación, según un comunicado de la compañía.

"Dados estos retos y el uso tan bajo de la versión de usuario de Google+, hemos decidido cerrar la versión de consumidor de Google+", señaló la empresa en un comunicado. En este sentido, precisó que no han hallado indicios de que esos datos fueran utilizados de forma negativa.

"No hemos encontrado pruebas de que ningún desarrollador fuera consciente de este error, o de que hayan abusado de él, y no hemos encontrado prueba de que la información de algún perfil haya sido utilizada negativamente", comentó en el escrito Google, que también señaló que el parón durará hasta agosto de 2019.

El error en concreto implica que estas aplicaciones externas tenían acceso a datos del usuario que habían sido compartidos por este, pero que no eran públicos, según Google.

"Estos datos se limitaban a campos estáticos y opcionales del perfil de Google+ como el nombre, la dirección de correo electrónico, la ocupación, el género y la edad", informó la compañía.