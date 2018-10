Apple presenta sus novedades para finales de 2018

Después de un importante septiembre para Apple, en el que vieron la luz los nuevos iPhone llega este martes una día trascendente para la empresa estadounidense con la presentación de nuevo productos. En esta nueva cita, la empresa mostrara lo que tiene preparado para finales de año y principios del próximo. Al contrario que en ocasiones anteriores, en las que existía gran cantidad al respecto, esta vez no está claro lo que se verá este 30 de octubre.

Sin embargo, tal y como es habitual cuando se trata de Apple, los rumores y filtraciones han circulado y sirven para tener una idea bastante aproximada de lo que se podrá llegar a ver. El evento, cuyo lema es "There´s more in the making´, tendrá lugar en la Academia de Música de Brookling, en Nueva York. El acto arrancará a las 15:00 horas en España.

Lo que se espera para esta tarde es que la marca de la manzana dé a conocer las nuevas versiones de productos tan importantes como el iPad Pro, los Macbook Air, Mac Mini y otros dispositivos.

Según apuntan, habrá un rediseño completo del iPad Pro, que seguirá, según parece, la estela de los iPhone X recién estrenados. Tendrán un reconocimiento facial Face ID y una pantalla con esquinas redondeadas y apenas sin bordes. Dichas actualizaciones llegarán a la tableta ed gama alta, según afirma el programador Guilherme Rambo. Además, se habla de que podrían llevar el procesador A12X, una versión más portente que la de los nuevos iPhone XS y XR.

Cabe esperar que la presentación de este martes supondrá el adiós al portátil ultraligero de Apple, el Mac Book Air, aunque podrían mostrar las renoivaciones del MacBook Mini. Las nuevas tabletas, en cambio, iPad Pro, podrían buscar ocupar ese lugar reservado hasta ahora para los portátiles de menor gama. Por lo que, la compañía estadounidense podría estar pensando en sus nuevas tabletas como recambio a los portátiles más ligeros y de menor capacidad.