Un rediseño de Instagram asusta a sus usuarios

La red social Instagram ha querido cerrar el año con un cambio de imagen y de diseño, algo que ha llegado a asustar a parte de sus usuarios. Concretamente, a aquellos que utilizan la aplicación a través de un dispositivo iOS. Y es que, Instagram ha estado llevando a cabo diferentes pruebas en busca de un nuevo diseño de la interfaz. Algo que no ha gustado a todos.



Con los nuevos cambios, las fotografías colgadas en la plataforma no se ordenaban de forma vertical, tal y como lo hacían antes. El usuario debía deslizar el dedo hacia la derecha para ver las nuevas publicaciones, tal y como se realizaba en las historias de esta misma plataforma.



Los usuarios de Instagram con dispositivo iOS no han tardado en propagar la información por otras redes sociales. También han sido muchas las críticas que se han podido leer, sobre todo, de parte de aquellos usuarios que suelen molestarse con los novedosos cambios en las redes sociales que pueden llegar a dificultar el uso habitual de las mismas.





That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! ?