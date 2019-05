WhatsApp introducirá publicidad en los estados

Las primeras imágenes y las principales claves de la propuesta de Facebook de introducir publicidad en Whatsapp, la red social de mensajería instántanea, han sido publicadas por el consultor tecnológico Matt Navarra, entre las que destacan los anuncios intercalados en los estados.



La multinacional de Mark Zuckerberg quiere seguir los pasos que tomó con las aplicaciones de Facebook o Instagram y aprovechar el potencial publicitario de estas plataformas. El modelo de publicidad propuesto de WhatsApp parece seguir el formato de los anuncios intercalados de Instagram Stories.



Las imágenes publicadas por Matt Navarra en Twitter indican que se introducirán anuncios intercalados en las historias o estados de WhatsApp de los contactos, replicando el formato de Instagram. Según el experto en Redes Sociales, esta novedad se introducirá en la plataforma en 2020.





Coming Soon to @WhatsApp...



- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020



- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options



- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog



