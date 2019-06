Google revela por sorpresa las primeras imágenes del Pixel 4

Google hizo públicas hoy las primeras imágenes de su teléfono móvil Pixel 4, que no está previsto que sea presentado de forma oficial hasta pasado el verano, tras varios días en los que se han desatado los rumores en internet y se ha disparado la especulación sobre este modelo.



"Bueno, como vemos que hay algo de interés, ¡aquí va! Esperad a ver lo que puede hacer. #Pixel4", publicó la compañía desde su cuenta de Twitter "Made by Google", en un movimiento nada habitual -especialmente cuando faltan todavía varios meses para que se haga oficial- y sólo explicable por el afán de "dominar" la narrativa ante la gran cantidad de rumores en circulación.



En los años anteriores, cada presentación de un nuevo teléfono Pixel -que pese a ser siempre un éxito por parte de la crítica no han logrado abrirse un hueco sustancial en el mercado- ha ido precedida por multitud de filtraciones que han hecho que el día de la presentación oficial el público ya tuviese casi todos los detalles.



En esta ocasión, pues, Google ha tratado de adelantarse a las filtraciones, atajar los rumores y ser ellos mismos quienes confirmen la existencia del Pixel 4 y ofrezcan su primera imagen.





Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1