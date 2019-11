El truco de WhatsApp para saber si alguien tiene tu número sin que lo sepas

WhatsApp es líder en el mercado de la mensajería instantánea en casi todo el mundo. De hecho, y según datos del año 2018, el número de usuarios superaba ya los 1.500 millones de usuarios. Por tanto, podemos decir que WhatsApp se ha convertido en el principal canal de comunicación para los españoles y también para gran parte del planeta.

Desde nuestro teléfono móvil o smartphone, la aplicación de Facebook nos permite intercambiar mensajes con familiares, amigos o compañeros de trabajo, compartir vídeos, fotos, hacer llamadas y videollamadas...

Pero gracias a las fotos de perfil, la información que podemos añadir o los estados, WhatsApp ha adoptado también las características de una red social. Además de poder conocer qué están haciendo los demás, la app permite gestionar la relación digital con nuestros contactos.

Por eso, como sucede con otras redes sociales, nos gusta saber quién guarda nuestro número de teléfono como contacto y quién no: viejos amigos, excompañeros de trabajo, exparejas, familiares, etc. WhatsApp no ofrece este dato, pero existe un sencillo truco que nos permitirá conocerlo.

La clave es la herramienta de la lista de difusión. Los pasos son sencillos:



Creamos una nueva lista de difusión .



. Enviamos un mensaje cualquiera a través de esta lista.



cualquiera a través de esta lista. Esperamos a que los destinatarios puedan leer el mensaje. Entonces, pulsamos sobre el mensaje y en la opción 'Info'. Ahí, WhatsApp nos mostrará los teléfonos de quienes hayan recibido y leído el mensaje, también en el caso de las personas que tengan nuestro número de WhatsApp como contacto aunque no se incluyan entre los que guardamos en nuestra agenda.

Si hemos llegado a este punto, puede ser porque no queremos que esa persona vea nuestros datos del perfil u otra información. Para solventar este problema de privacidad, podemos elegir dos vías.

Una es la de elegir en 'Privacidad' las opciones más restrictivas, es decir, seleccionar 'Solo mis contactos' o 'Nadie' en las opciones de 'Hora de última vez', 'Foto de perfil', 'Info' o 'Estado'.

Pero en ocasiones puede suceder que no tengamos problemas en mostrar toda o parte de esa información a terceras personas, pero sí a algunas en concreto. En ese caso, lo mejor será bloquear a esa persona en la aplicación. Si no está en nuestra agenda, habría que añadirlo para, posteriormente, formalizar ese bloqueo abriendo un chat y pinchando en los botones de la parte superior hasta encontrar la opción 'Bloquear'.



Más trucos de Whatsapp

