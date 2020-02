Samsung se adelanta al MWC y presenta el Galaxy S20 Ultra

La compañía surcoreana Samsung ha presentado este martes su nuevo 'smartphone' Galaxy S20 Ultra con una cámara capaz de realizar un zoom de hasta 100 aumentos y compatible con las redes de datos 5G. Como ya es habitual, la empresa se adelanta al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona para presentar en sociedad su nuevo buque insignia.

Durante su evento 'Unpacked', que se ha celebrado en la ciudad estadounidense de San Francisco y, de forma simultánea, en Londres -donde ha acudido la mayor parte de la prensa española-, la compañía ha presentado los tres modelos de su familia estrella: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra.

El tope de gama es el Galaxy S20 Ultra, que cuenta con una cámara trasera con cuatro lentes: una principal de 108 megapíxeles; un gran angular con sensor de 12MP; un teleobjetivo de 48MP, capaz de realizar un zoom óptico de 10 aumentos e híbrido de hasta 100 aumentos; y el sensor ToF, encargado de medir la distancia a la que se encuentran los objetos fotografiados para mejorar el enfoque. Por su parte, la cámara delantera tiene 40MP (f/2.2).

La cámara del Galaxy S20 Ultra incluye una función llamada 'single take', mediante la que el teléfono utilizará todas las cámaras de forma simultánea, así como Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer al usuario varias imágenes y vídeos que luego podrá elegir. Esta función también está disponible en el Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus.

Otra de las novedades en cuanto a la fotografía es que cuando el usuario saca una foto de alta resolución con los nuevos Galaxy S20, puede hacer zoom y recortar la parte que le interese manteniendo la calidad. Además, el nuevo Galaxy S20 Ultra permite grabar vídeos en 8K y tomar fotos de 33 megapíxeles de forma simultánea.



Precios

El Samsung Galaxy S20 Ultra saldrá al mercado por un precio de partida de 1.359 euros (12+128 GB), que ascenderá a los 1.559 euros en su versión de 16 GB de RAM y 512GB de almacenamiento (ampliables a 1TB en ambos casos mediante tarjeta MicroSD). Sus hermanos pequeños partirán de los 909 euros, en el caso del Galaxy S20, y de los 1.009 euros, en el caso del Galaxy S20 Plus. Los nuevos teléfonos de Samsung estarán disponibles en el mercado español a partir del 13 de febrero.

La versión Ultra destaca sobre el resto por su pantalla de 6,9 pulgadas, tecnología Dynamic AMOLED y resolución HDR10+. Asimismo, cuenta con unas dimensiones de 166,9 x 76x 8,8 milímetros, pesa 220 gramos y tiene una batería de 5.000 mAh de capacidad.

Toda la nueva familia Galaxy cuenta una versión compatible con 4G y otra con 5G. Además, incluyen una velocidad de carga inalámbrica mejorada, así como la tecnología 'Wireless PowerShare', que ya incluía la generación anterior y que permite usar el móvil como punto de carga para otros dispositivos.

Los nuevos Samsung Galaxy S20 también tienen integrados varios sensores, entre ellos uno ultrasónico de huella dactilar, así como sensor geomagnético, sensor de luz RGB y sensor de proximidad. Los tres terminales cuentan con procesador Exynos 990 de 7 nanómetros, lector de huellas, desbloqueo con reconocimiento facial y protección contra polvo y agua IP68.

Por otra parte, Samsung ha introducido una nueva función en sus dispositivos llamada 'QuickShare', que permite compartir contenidos con personas que se encuentran cerca a través de WiFi. Esta función da la posibilidad a los usuarios de intercambiar archivos pesados con varias personas de forma simultánea.



S20 y S20 Plus

El modelo básico de la nueva familia de Samsung, el Galaxy S20, cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución HDR10+, pesa 163 gramos y tiene una dimensión de 151,7 x 69,1 x 7,9 milímetros. La versión Plus, por su parte, aumenta el tamaño de pantalla a 6,7 pulgadas y, por consiguiente, su tamaño y peso (186 gramos).

El Galaxy S20 incluye una batería de 4.000 mAh y una triple cámara con una lente principal de 12MP, una cámara gran angular de 12 MP y una lente teleobjetivo de 64 megapíxeles que permite un zoom óptico de tres aumentos e híbrido de 30. El 'smartphone' más pequeño de la generación Galaxy S20 cuenta con una cámara 'selfie' delantera de 10MP con diseño en forma de muesca ('notch') para ocupar así el menor espacio posible de la pantalla.

La versión Galaxy S20 Plus mantiene las mismas lentes del modelo S20, que destacan por su luminosidad (con una apertura de diafragma en las diferentes lentes que oscila del f/1,82 en la cámara principal al f/2,2 del angular y de la cámara frontal) y añade además el sensor ToF. Las principales mejoras del 'Plus' se perciben en la pantalla y en la batería, que alcanza los 4.500 mAh.

Samsung ha aprovechado la ocasión para presentar también sus nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds Plus, que prometen 11 horas de autonomía -frente a las seis horas de sus predecesores- e incorporan dos micrófonos en lugar de uno. Como promoción de lanzamiento, los usuarios que compren el Samsung Galaxy S20 Plus o el S20 Ultra recibirán los nuevos Galaxy Buds Plus de forma gratuita.