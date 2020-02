La organización del MWC: "No hemos analizado los costes"

La asociación GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), ha asegurado este jueves que la cancelación de la edición de 2020 se debe a una situación de "fuerza mayor" debido a la epidemia de coronavirus, lo que cree les exonera de responsabilidades económicas.

El consejero delegado y el director general de GSMA, John Hoffman y Mats Granryd, respectivamente, han participado en una rueda de prensa conjunta con representantes de las administraciones públicas y Fira de Barcelona para dar explicaciones por la cancelación del Mobile y mostrar un frente común para trabajar para próximas ediciones, que esperan repitan el éxito del pasado.

Tras afirmar que no tenían otra opción que cancelar el evento y que los contratos de GSMA con los expositores incluyen cláusulas de fuerza mayor, Hoffman ha señalado: "No hemos analizado los costes que habrá. No se trata de una decisión financiera sino basada en el bienestar y la salud".



Explicaciones



Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado este jueves que deben ser las empresas, y no el Gobierno, quienes expliquen las decisiones que les han llevado a anular su participación en el Mobile World Congress de Barcelona, propiciando su cancelación.

En declaraciones a los medios tras un desayuno informativo con la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, Maroto ha considerado, en línea con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que la anulación del evento no se debe al coronavirus, crisis en la que, en su opinión, el Gobierno ha actuado de manera "excepcional" y con "total transparencia". "Respetamos las decisiones, pero son las empresas las que lo tiene que explicar, no el Gobierno", ha remarcado Maroto al término del desayuno informativo de Andreu.