Así debes limpiar tu móvil para evitar virus y bacterias.

Hoy en día, prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo. Constantemente lo utilizamos para hablar con nuestros seres cercanos, consultar cualquier tipo de información o llamar por teléfono. Lo cogemos, lo guardamos, lo ponemos en diversas superficies, lo pasamos de mano en mano para enseñar la pantalla a otras personas...

Con ese uso, es normal que los smartphones de hoy en día sean un auténtico foco de gérmenes y bacterias. Un reciente estudio de la Universidad de Barcelona apunta que en su superficie se acumulan 30 veces más patógenos de los que hay en una taza de inodoro, por lo que conviene tenerlos limpios, y más en circunstancias como las actuales en las que se deben extremar las precauciones con la irrupción del coronavirus. De hecho, se estima que este permanece más de una semana (hasta unos nueve días) en las superficies más utilizadas en la elaboración de teléfonos móviles, como el cristal, el metal o el plástico.

Por esto, es deseable seguir determinados consejos para tener tu teléfono lo más limpio posible, con los cuidados necesarios para no perjudicar su adecuado funcionamiento. Estas son las principales líneas a seguir.



Limpieza básica

Qué productos usar

Qué productos no usar

Un paso más allá

Sigue las normas de higiene

Muchos fabricantes dan instrucciones sobre cómo deben cuidarse sus teléfonos. Apple, sin ir más lejos, aconseja el uso de un, de los que habitualmente se emplean para limpiar lentes de cámaras de fotos, para repasar la pantalla y limpiarla de cualquier tipo de suciedad. Esto puede hacerse en unos instantes todos los días.Si quieres realizar una limpieza un poco más en profundidad que la básica, no es necesario nada extremadamente complejo. Una opción es coger dos paños, uno frotarlo empapado en(con extremado cuidado con todos los botones, ranuras y puertos de tu dispositivo, que no deberán mojarse) y el otro pasarlo inmediatamente después, seco, para dejar el teléfono como nuevo. Si quieres ir un paso más allá puedes utilizar, un líquido específico para la limpieza de productos electrónicos y que no perjudica a su funcionamiento.Elen su versión más habitual no es aconsejable utilizarlo para limpiar los teléfonos móviles ni otros productos de tecnología, toda vez que destruye una capa que tienen todos los dispositivos con propiedades oleofóbicas, diseñada, entre otros propósitos, para impedir que la pantalla se quede llena de huellas dactilares.Si la suciedad de tu dispositivo es extrema o si quieres llevar las precauciones hasta lo máximo posible, hay un último recurso: uncapaz de eliminar todos los microbios y los virus utilizando su radiación. Cada vez se comercializan más, aunque aún no es algo muy generalizado entre los usuarios.Tal como habrás leído ya en numerosas ocasiones, la principal medida para evitar la propagación de gérmenes y virus es lapor lo que, para minimizar la cantidad de patógenos en tu teléfono móvil, es adecuado y deseable lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente o utilizar un gel hidroalcohólico para eliminar potenciales riesgos.