Instagram introduce la búsqueda mediante palabras clave

Instagram ha iniciado el despliegue de una nueva herramienta de búsqueda que permite introducir palabras clave para localizar publicaciones y acceder de nuevos contenidos que no tienen por qué estar etiquetados.

La nueva herramienta está disponible en algunos países de habla inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda, y modifica el funcionamiento hasta ahora disponible de la búsqueda mediante etiquetas que los usuarios hubieran incluido en la publicación y cuentas.

La barra de búsqueda ahora permite escribir palabras clave relativas a temas de interés general, lo que permitirá acceder a contenidos nuevos, ya que no se necesita que incluyan una etiqueta específica para aparecer en los resultados.

El encargado de seleccionar los contenidos que se recogen en los resultados es un algoritmo, que tiene en cuenta un varios factores como el tipo de contenido, subtítulos o cuándo se publicó, como ha explicado un portavoz de Instagram a The Verge.

Las búsquedas mediante palabras clave, no obstante, no admitirán cualquier término, sino solo aquellos que encajen en las políticas de la comunidad de la plataforma. Algunas palabras que no dan resultados son Qanon, Vacunas, Trump o Biden, según el medio citado. En cambio, otras como cachorros o flores sí muestran contenidos.



Disponibilidad global

Instagram también ha anunciado este martes la disponibilidad a nivel global de las Guías para hacer más sencillo encontrar, seleccionar y compartir los productos, lugares y publicaciones, tras su presentación hace unos meses.

Las Guías proporcionan otra forma de que la comunidad conecte con sus cuentas favoritas, descubran nuevos productos de gente a la que tal vez no sigan, y se inspiren, como informan desde la compañía en un comunicado.