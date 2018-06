´Assassin´s Creed Odyssey´ presenta su nueva línea editorial

Ubisoft ha anunciado la línea editorial de 'Assassin's Creed Odyssey', que incluirá una novela, un libro de arte y una guía oficial. Todas ellas se publicarán a partir de otoño. A través de estos libros, los seguidores de la serie podrán profundizar en el conocimiento del juego y su historia. La colección aspira a proporcionar una amplia variedad de perspectivas de sus múltiples mundos de juego. El universo de 'Odyssey' va mucho más allá del que muestra el juego: se narra el argumento principal desde el punto de vista de Kassandra, el arte gráfico que inspira las regiones de la Edad de Oro de la Antigua Grecia, y la guía oficial de estrategia.

La novela publicada por Ubisoft y Penguin Random House, nos contará el argumento principal del juego visto desde la perspectiva de Kassandra, una descendiente de Leónidas, atrapada en la agitación política provocada por la Guerra del Peloponeso. Debido a la profecía de un oráculo, fue dada por muerta y abandonada por su familia, escapando luego de Esparta. Diecisiete años después, la vemos convertida en mercenaria en Cefalonia, y es allí donde un giro inesperado de los acontecimientos la lleva a poner rumbo a través de una Grecia destrozada, en una Odisea que la reunirá con su familia y en la que se enfrentará a los que causaron su separación. El autor, Gordon Doherty, un escritor escocés de ficción histórica, es también el autor de la serie Legionario, ambientada en el Imperio Romano Oriental de finales del siglo IV d. C. y de la Trilogía de Strategos, ambientada en la Anatolia del siglo XI.

En la misma línea, 'The Art of Assassin's Creed Odyssey', es un libro de arte publicado por Titan Books, que nos invita a viajar a la Edad de Oro de la Antigua Grecia, un dinámico periodo que inspiró, dio forma y sigue inspirando a muchas sociedades modernas. Los amantes del juego también podrán consultar 'The Assassin's Creed Odyssey Official Collector's Edition Guide', una guía del juego publicada por Prima Games. La guía contiene un póster con el mapa del juego, un mensaje para los seguidores, una guía general de armas y equipamiento, y una guía del recorrido para terminar toda la obra al completo, junto con mapas detallados etiquetados con todos los lugares, los objetos coleccionables y objetivos.

Recordar que 'Assassin's Creed Odyssey' se publicará el 5 de octubre de 2018 para PlayStation 4, Xbox One X, y también para Windows PC. Los jugadores que adquieran las ediciones Digital Gold y Digital Ultimate Edition podrán acceder al juego tres días antes que los demás, a partir del 2 de octubre.

