Bélgica investiga a EA por la cajas de botín del ´FIFA 18´

La fiscalía pública de Bruselas (Bélgica) ha comenzado una investigación criminal contra el estudio estadounidense Electronic Arts (EA) a causa de las cajas de botín presentes en sus videojuegos, en especial FIFA 18, que EA se ha negado a retirar.

La acusación del gobierno belga ha determinado investigar a EA después de que la comisión de juego de este país considerara las cajas de botín como una forma de apuestas, y después de que este organismo solicitara denunciar públicamente al estudio, como ha publicado el diario local Metro.

El pasado mes de noviembre, la comisión de juego ya determinó que las cajas de botín son un juego de azar, ya que estos productos virtuales se adquieren en forma de paquetes de pago y su contenido lo determina la suerte.

Las cajas de botín se encuentran presentes en varios videojuegos de EA como FIFA 18, a través del modo de cartas Ultimate Team, así como en Star Wars Battlefront 2. Se incluirán también en el nuevo FIFA 19, que se lanzará el 28 de septiembre.

Desde su advertencia inicial, el organismo belga exige a los estudios de videojuegos que no incluyan esta característica en sus juegos, algo que ya ha conseguido con otros títulos como Overwatch y Heroes of the Storm, del estudio Blizzard, desde el pasado mes de agosto.

Sin embargo, el CEO de EA, Andrew Wilson, anunció la negativa de su estudio a retirar las cajas de botín durante este verano, al considerar que no se trata de apuestas, porque los jugadores saben exactamente el número de objetos que van a conseguir.

La decisión de EA de mantener las cajas de botín en FIFA 18 ha motivado las acciones legales emprendidas por Bruselas, cuya fiscalía ya ha iniciado la investigación criminal contra el estudio, al que ya ha informado del proceso.