Sony filtra por error los juegos gratuitos de PS Plus de noviembre

Sony filtra por error los juegos PS Plus de noviembre.

Sony ha filtrado por error los que parece que serán los juegos para los suscriptores de Play Station Plus del próximo noviembre. Aunque aún falta casi un mes, durante varias horas la página web del servicio ha revelado los próximos títulos gratuitos para PlayStation 4.

De esta manera, 'Yakuza Kiwami' y 'Bulletstorm: Full Clip Edition' serían los juegos PS Plus de noviembre 2018. Por el momento se desconoce que otros títulos llegarán a PlayStation 3 y a PS Vita.

'Yakuza Kiwami' es el título de la saga que fue lanzado al mercado a principios de 2016. Por su parte, 'Bulletstorm: Full Clip Edition' es la edición remasterizada que del juego originario de PS3 y Xbox 360, que cuenta con nuevos modelados y nuevas texturas en alta definición.

Hace sólo unos días que Sony anunciaba los juegos gratuitos PS Plus de este octubre. Entre ellos se encuentran títulos tan destacados como 'Friday the 13th: The Game' o 'Laser League'.