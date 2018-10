¿PlayStation 5? Sony habla sobre el hardware de una próxima generación

Kenichiro Yoshida, CEO de Sony Corporation, ha arrojado algo de luz al futuro de los sistemas PlayStation. En declaraciones al Financial Times, el máximo ejecutivo de la compañía ha confirmado brevemente la existencia de una nueva generación de hardware. "En este punto, puedo decir que es necesario tener hardware de nueva generación", son las breves declaraciones de Yoshida, que no ha mencionado directamente la marca PlayStation 5.

Obviamente, esto no supone una sorpresa en términos absolutos, puesto que los fabricantes no dejan de trabajar en nuevos sistemas, pero esta es la primera vez que una figura clave de Sony se expresa tan claramente sobre el tema, aunque sea con términos bastante vagos. John Kodera, CEO de Sony Interactive Entertainment, también declaró hace unos meses que PlayStation 4 habría entrado en la última fase de su ciclo de vida y desde muchos sectores se han planteado la hipótesis de que el nuevo hardware de Sony pueda llegar en 2020 o 2021, pero por el momento no hay nada confirmado al respecto.

Después de los comentarios de Yoshida sobre el nuevo sistema de Sony, el diario londinense amplia las expectativas asegurando que a la compañía japonesa le gustaría trabajar en una tableta diseñada principalmente para reproducir juegos y contenido multimedia en streaming.

Según el periódico, Sony planea producir una tableta "capaz de conectarse a múltiples dispositivos, ya que la transmisión de contenido se ha extendido cada vez más y quiere tener una mayor sinergia entre los juegos y la división de películas." Esto nos lleva a pensar en dispositivos con un enfoque específico centrado en la retransmisión de videojuegos y películas. Por el momento, la información se debe tomar con la debida precaución, puesto que Sony no ha confirmado nada al respecto. Únicamente desde la compañía simplemente se han referido a que "en este punto, es necesario un nuevo hardware", y aunque probablemente se refiera a PlayStation 5, el nombre en cuestión no se ha pronunciado en ningún momento por nadie relevante de la corporación japonesa.

Más información en elsotanoperdido.com