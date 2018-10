Todo listo para el lanzamiento de ´Spyro Reignited Trilogy´

Activision ha desvelado el tráiler de lanzamiento de ´Spyro Reignited Trilogy´, la colección remasterizada en HD para PlayStation 4 y Xbox One que se pondrá a la venta finalmente el 13 de noviembre. El título presenta una colección completamente remasterizada de la trilogía original de Spyro que forjó el fenómeno: ´Spyro the Dragon´, ´Spyro 2: Ripto´s Rage!´ y ´Spyro: Year of the Dragon´.

Rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob, la obra cuenta con la divertida y nostálgica jugabilidad que los fans recuerdan en sus más de 100 niveles, incluyendo recompensas mejoradas, a Spyro y a su pandilla de dragones (incluyendo la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) y a muchos otros. La trilogía también incluye entornos mejorados, controles actualizados, efectos de luz completamente nuevos y cinemáticas rediseñadas para darle más sabor a la aventura. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler de lanzamiento.

