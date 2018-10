PlayStation cierra un exitoso Madrid Games Week 2018

PlayStation ha sido, de largo, la compañía que más atención ha recibido del generoso público que ha asistido a la cuarta edición de Madrid Games Week. Durante los primeros días de este evento en la capital, han acudido al stand de Sony portavoces nacionales e internacionales de la compañía para mostrar las novedades de software de su catálogo. No podemos más que arrancar motores con la presencia de Kazunori Yamauchi, presidente del estudio Polyphony Digital y creador de la mítica saga 'Gran Turismo', que protagonizó el debut de esta edición de la feria madrileña, donde ha tenido lugar, por primera vez en nuestro país, la European Final, FIA-Certified Gran Turismo Championships 2018.

Yamauchi también fue homenajeado por el Ayuntamiento de Madrid por sus más de 20 años de trayectoria detrás de la saga de carreras de coches, así como por su estrecha relación con la capital. "Celebrar la final europea de 'Gran Turismo' en Madrid es algo marcado por el destino", comentaba tras recibir la placa conmemorativa. Durante la jornada reservada para medios también nos acompañó la nadadora paraolímpica Teresa Perales, que presentó la I Liga Unificada de eSports para personas con discapacidad, que se desarrollará a partir de noviembre con PlayStation League como plataforma oficial. En el acto también estuvo presente el exfutbolista portugués Luis Figo, que jugó una partida de 'FIFA 19' con algunos de los jugadores que formarán parte de esta iniciativa. Abbie Heppe, Communications Manager del estudio británico Media Molecule, presentó en nuestro país el novedoso 'Dreams'. El título de PS4 que verá la luz en 2019 y nos invita a explorar y jugar dentro de los sueños de la gente, además de permitirnos crear y compartir los nuestros en un espacio abierto repleto de posibilidades.

A lo largo de los cuatro días también se ha podido jugar a las principales novedades de los catálogos de PlayStation 4 y PlayStation VR, con más de 350 puestos de juego con títulos tan esperados como 'Days Gone', además de 'Dreams', que verán la luz próximamente. También se repartieron puestos con algunos de los juegos más representativos de la marca como 'Gran Turismo Sport', 'Marvel's Spider-Man' o los títulos de 'PlayStation Hits', así como las principales novedades de la gama de juegos sociales PlayLink. Por su parte, el dispositivo de realidad virtual PS VR ofreció a los visitantes títulos tan inmersivos como 'Firewall: Zero Hour', 'Astro Bot: Rescue Mission', 'Déraciné', 'Blood & Truth', 'Tetris Effect' o 'Beat Saber', entre otros third party como 'Resident Evil 2', 'Call of Duty: Black Ops 4', 'Spyro Reignited Trilogy', 'NBA 2K19' y 'WWE 2K19'.



