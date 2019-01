Microsoft anuncia los Games With Gold de febrero

Microsoft ha confirmado los juegos del programa Games with Gold que podrán descargar gratis los suscriptores de Xbox LIVE el mes de febrero. El próximo mes en Xbox One podremos acceder al plataformas de acción retro 'Bloodstained: Curse of the Moon', o vencer a nuestros amigos en 'Super Bomberman R'. Tanto en Xbox 360, como en Xbox One, a través de la retro-compatibilidad, regresaremos a la hermandad como miembro de los templarios en 'Assassin's Creed Rogue', y aprender los caminos de la Fuerza en el capítulo final de la serie 'Jedi Knight' en 'Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy'.



Bloodstained: Curse of the Moon - Disponible de 1 al 28 de febrero en Xbox One

Disponible de 1 al 28 de febrero en Xbox One Super Bomberman R – Disponible del 16 de febrero al 15 de marzo en Xbox One

– Disponible del 16 de febrero al 15 de marzo en Xbox One A ssassin's Creed Rogue – Disponible del 1 al 15 de febrero en Xbox One y Xbox 360

– Disponible del 1 al 15 de febrero en Xbox One y Xbox 360 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – Disponible del 16 al 28 de febrero en Xbox One y Xbox 360



Si partimos con Xbox One, en 'Bloodstained: Curse of the Moon' podremos seleccionar entre varios personajes diferentes, cada uno con sus propias habilidades, mientras viajamos por tierras peligrosas para derrotar al demonio maligno que acecha en el castillo prohibido. La diversión de 'Super Bomberman R' está de vuelta. Ocho héroes viajarán al espacio para luchar contra el malvado emperador contrabandista, pero ahora con la ayuda del Jefe Maestro, exclusivo de la versión Xbox One, usa tu armadura de combate de vanguardia para ayudar a ganar el día.

Por su parte 'Assassin's Creed Rogue' para Xbox 360 -compatible con Xbox One- nos lleva a los caóticos momentos de la Guerra Francesa e India. Revive los días de Shay Patrick Cormac, un intrépido asesino marginado que se transforma lentamente en un cazador de asesinos debido a la tragedia. A mediados de mes, tocará aprender los caminos de la Fuerza con el Maestro Jedi Luke Skywalker en 'Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy'. En este título clásico de Xbox original, comenzaremos nuestro viaje como un estudiante ansioso por aprender mientras interactuamos con los famosos personajes y ubicaciones de Star Wars. Al final, tendremos que enfrentarnos a la elección definitiva: el bien y la libertad de la luz o el poder tentador del lado oscuro.

