Una banda de mercenarios irrumpe en 'Kingdom Come: Deliverance'

Ya está disponible el tercer paquete de contenido descargable de 'Kingdom Come: Deliverance' para PS4, Xbox One y PC. Warhorse Studios nos comunica el debut de 'Band of Bastards' el paquete de ampliación del juego de rol medieval en sus respectivas tiendas digitales. Vamos con ello: el tercer contenido descargable nos permite acompañar a un grupo de mercenarios que vigilan las carreteras. Alimentados por el odio entre Radzig Kobyla y otra familia de nobles, son contratados para proteger el reino de Radzig. Así nos uniremos a este grupo de hombres con problemas, guiados por el famoso Sir Kuno Baron von Rychwald, no solo para ayudarles, sino también para mantenerlos a raya.

Entre las características de 'Band of Bastards' destacan los combates centrados en misiones; múltiples finales en función de las elecciones del jugador; una nueva localización: "Kuno's Camp" plagada de personajes con interesantes historias; una nueva actividad – "The Ring of Bacchus" y un conjunto de armadura único.

'Kingdom Come: Deliverance' es un RPG de mundo abierto en primera persona que nos pone en el papel de Henry, el hijo de un humilde herrero cuya vida se ve truncada cuando durante un asalto del ejército de mercenarios su pueblo acaba consumido por las llamas. La obra nos lleva a vengar la muerte de sus familiares mientras los jugadores luchan contra las fuerzas invasoras, superan variadas cruzadas y toman decisiones incluyentes. Te dejamos con el tráiler del contenido.

