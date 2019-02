'Pokémon JCC' presenta su expansión más especial hasta la fecha

Gracias a los diferentes videojuegos de Pokémon, como 'Pokémon Go' o 'Let´s Go' cada vez más jugadores conocen que no todos los Pokémon son iguales: algunos son más poderosos para defender, otros atacan con mayor efectividad y otros son capaces de derrotar rivales aparentemente mucho mayores. Se trata de la estrategia interna del juego –el metajuego– del que hablan los entendidos. En el juego de Cartas Coleccionables esto se hace especialmente patente. Los usuarios que juegan tanto al videojuego de Cartas Coleccionables Pokémon online, como al físico, se conocen al dedillo las características de los Pokémon, saben que no tienen que enfrentar un Pokémon tipo Planta con uno tipo Fuego, porque su rival le sonreiría, conocedor de que tiene enfrente a un próximo perdedor.

Y es que conocer cada mazo, las cartas disponibles, sus debilidades y fortalezas, es vital para conseguir ganar torneos, el objetivo de un jugador competitivo de Pokémon JCC. El gran premio, cada año, es participar en la final del Campeonato Internacional Pokémon, y coronarse como el mejor jugador del mundo.

La forma de llegar a la final es sencilla: tienes que conseguir 350 puntos y los consigues participando en torneos locales, regionales e internacionales. Un jugador que se precie jugará todos los torneos locales que pueda y seguramente en uno o dos fuera del país, dependiendo de su botín. Son varios los jugadores españoles que este año aspiran a llegar a la final, y muchos de ellos han recorrido ya la mitad del camino. Para recorrer el otro medio tendrán que conocer Pokémon Sol y Luna-Unión de Aliados, una nueva expansión del juego de cartas coleccionables que acaba de lanzarse y que incluye sustanciales novedades con las que tendrán que enfrentarse a partir de ahora. Una de las mayores son los Pokémon de Relevos GX, cartas que contienen dos Pokémon y que son –utilizando términos futbolísticos– las cartas killer de la baraja.

Por ejemplo, la carta Pikachu & Zekrom Relevo, es una de las más deseadas de la expansión: tiene una gran cantidad de vida y permite tanto atacar con fuerza, como cargarse de energías rápidamente (lo que resulta necesario como paso previo a atacar). Otras cartas Relevo son: Venasur&Celebi Rellevo; Eevee & Snorlax Relevo; Gengar & Mimikyu Relevo; y Latios & Latias Relevo. Todas tienen en común una gran resistencia y un ataque devastador. En el caso de Pikachu & Zekrom Relevo puede incluso debilitar Pokémon del equipo rival con el que no se esté enfrentando en ese momento. A cambio, la mayoría son cartas que necesitan mucho tiempo para poder atacar, por lo que la estrategia siempre está presente.

Sol y Luna-Unión de Aliados se completa con 180 cartas, entre las que encontramos 6 equipos de Relevos GX, 4 cartas Estrella Prisma, y 25 Cartas de Entrenador, que nos permiten, sobre todo, preparar la estrategia de ataque de los Pokémon más poderosos.

