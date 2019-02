'Fortnite': descubre todas las novedades de la Temporada 8

Epic Games ha compartido cantidad de materiales y detalles sobre la Temporada 8 de 'Fortnite', entre ellos, la primera imagen promocional. En ella podemos ver lo que parece ser un garfio pirata, algo que nos invita a especular sobre la temática, puesto que no es la única prueba que se relaciona con el universo de los piratas y la búsqueda del tesoro. A lo que nos referimos es que la imagen está acompañada de un texto que también apunta hacia esta dirección. "La X marca el lugar de tesoros repleto. El botín que puede perderse siempre puede encontrarse luego. 4 días para la temporada 8.", publica Epic.

También se ha proporcionado mucha información sobre los contenidos que los jugadores pueden esperar con el lanzamiento de la Temporada 8, programada para el 28 de febrero. La compañía estadounidense ha confirmado que se marcharán los aviones del Battle Royale, puesto que el AlaTormenta, que debutaba en la actual temporada del juego, se desechará con la nueva temporada y a partir del 28 de febrero probablemente serán relegados a eventos durante tiempo limitado.

Para compensarlo, la desarrolladora ha confirmado que están trabajando para introducir un nuevo vehículo con capacidad para una sola persona, cuya naturaleza y fecha de lanzamiento aún no se han revelado, pero que seguramente es parte de un proyecto mucho más grande. En cuanto a los Driftboard, que actualmente son muy populares entre los jugadores, Epic Games todavía no ha decidido si extender su disponibilidad o no.

La comunicación es otro de los factores fundamentales en el juego, y por suerte, desde la desarrolladora aseguran que están trabajando en ese aspecto para mejorar la comunicación en la Temporada 8: "Existen diversas mejoras en camino para la Temporada 8 que ayudarán a entender mejor los marcadores del mapa y la comunicación en equipo". Del mismo modo se ha anunciado que aquellos que tengan éxito en obtener el Pase de Batalla 8 gratis al completar los desafíos de tiempo extra de la Temporada 7, podrán comprar el Paquete de Batalla con descuento en el precio. Este paquete, que ya se lanzó anteriormente, desbloqueará instantáneamente los 25 niveles siguientes, acelerando la progresión.

Ahora tan solo tenemos que esperar el lanzamiento de la nueva temporada para descubrir todo el contenido preparado por los desarrolladores. Apuntar, por último, que recientemente, también se anunciaba que se está considerando la introducción de la mecánica de reaparición de 'Apex Legends'. El estudio asegura que están evaluando las maneras de introducir esta mecánica en el juego. Habrá más noticias tras el estreno del Battle Royale.

