Estos son los juegos más esperados de PlayStation VR para los próximos meses

El primer State of Play nos ha revelado las fechas de lanzamiento de varios videojuegos para PlayStation VR, pero, además, nos ha dejado otro tipo de datos, puesto que en la emisión inaugural también hemos conocido que oficialmente se han vendido más de 4.2 millones de PS VR en todo el mundo hasta el 3 de marzo de 2019. Para todos estos dispositivos, hay preparados una serie de juegos que llegarán en los próximos meses. Son los siguientes:

'Falcon Age', desarrollado por Outerloop Games, y desde el 9 de abril, podremos responder a ¿cómo sería tener un halcón de mascota con el que vivir aventuras? ¿Y qué tal un halcón con el que, bombín incluido, pudieras chocar esos cinco además de cazar y luchar contra robots colonizadores? 'Falcon Age' es una aventura de acción en primera persona para un jugador que incluye todo eso y más. Te pondrás en la piel de Ara, una joven halconera que lucha por recuperar su tierra natal y conservar su legado cultural. Al principio del juego, establecerás un vínculo con una cría de halcón que te ayudará a escapar de una cárcel de colonizadores. Se podrá jugar tanto en PS VR como en las versiones sin realidad virtual de PS4, ya sea con mando DualShock 4 o con los PlayStation Move.

'Ghost Giant', desarrollado por Zoink Games, llegará el 16 de abril con una invitación muy especial: proteger al pequeño y solitario Louis y ganarte su confianza conforme le ayudas a superar grandes obstáculos (e incluso gigantes) a lo largo de una emotiva historia.

'Table of Tales', desarrollado por Tin Man Games, también se estrena el 16 de abril y nos propone una aventura de rol que se inspira en la nostalgia de los juegos de mesa clásicos. Si alguna vez te has sentado a jugar con una carta de personaje en una mano y un puñado de dados en la otra, entonces, no te pierdas lo que 'Table of Tales' propone. Dirigir a un grupo de canallas y liderarlos por los peligros que esconden las Islas Crown. El tablero funciona a modo de libro animado, y va cambiando para adaptarse a los capítulos de la aventura.

Por si fuera poco, cuenta con el modo multijugador offline "Héroes contra villanos". En él, un jugador se pone el casco VR, hace de villano y se enfrenta a un máximo de tres héroes que se pasarán el mando DualShock 4 y lucharán por el reino en una batalla a muerte por turnos.

'Jupiter & Mars', desarrollado por Tigertron, ha confirmado su estreno para el 22 de abril. Este interesante proyecto nos lleva a visitar lugares emblemáticos recorriendo el mundo en la piel de nada menos que dos delfines, Jupiter y Mars, a los que una red global de ballenas ha asignado la misión de infiltrarse en bases humanas abandonadas y desactivar los restos de su tecnología.

'Everybody's Golf VR' marca el debut en realidad virtual para esta querida franquicia. A partir del 21 de mayo ya podemos ir pensando en ponernos los zapatos y hacer hoyos. Por primera vez en la serie se podrá ver el terreno irregular, leer la dirección del viento y experimentar la naturaleza del campo de golf, todo con tus propios ojos.

'Trover Saves the Universe', desarrollado por Squanch Games, estudio de los creadores de 'Rick y Morty', llegará 31 de mayo para presentarnos a un lunático llamado Glorkon que ha secuestrado a tus dos perros y se los ha metido en las cuencas de los ojos para utilizar su esencia vital y destruir el universo. Para ayudarnos tan solo contaremos con Trovel, un monstruito morado al que no le hace demasiada gracia trabajar ni que le obliguen a salvar el universo. Una cómica y extraña aventura creada por Justin Roiland.

'Mini-Mech Mayhem', de FuturLab, es un juego de mesa online de peleas en realidad virtual para hasta cuatro jugadores cuyo lanzamiento se ha confirmado para el 18 de junio. Elige a tu Mech, traza una estrategia perfecta y descubre lo mucho que te equivocabas. No hay de qué preocuparse: usa cartas de poder para que tu equipo remonte o atrévete a confiar en vuestro instinto e ingenio para ganar ante todo pronóstico.

'Vacation Simulator', desarrollado por Owlchemy Labs, nos llama a redescubrir a partir del 18 de junio, el verdadero significado del tiempo libre. El estimulante mundo de 'Vacation Simulator' te proporcionará recuerdos auténticos de unas vacaciones simuladas en esta aventura poco convencional. Los destinos ofrecen un sinfín de actividades e incluyen variopintos bots e interacciones para mejorar la recreación. En Vacation Beach podrás chapotear en un mar de silicona o disfrutar del sol simulado y todo ello sin llenarte de arena. En Vacation Forest podrás meterte entre raíces, troncos y ramas o perderte, literalmente, haciendo senderismo. Vacation Mountain, por su parte, te invita a pulir tus dotes como escultor sobre hielo o incluso elegir unos bonitos guantes para tu muñeco de nieve.

En 'Golem', de Highwire, podrás adentrarte en un misterioso mundo de cuento de la mano de Twine, un precoz aventurero que ha sufrido un terrible accidente. Pese a que no podrás salir de la cama mientras se recupera, nunca dejará de soñar con explorar el mundo exterior. Todo cambia cuando descubres que tenéis la capacidad de crear y controlar unas criaturas de piedra llamadas gólems, ver por sus ojos y controlar sus acciones. Su fecha de lanzamiento está prevista para primavera de 2019.

'Luna', del desarrollador independiente Funomena, llega a PS4 con una nueva narración a modo de guía que mejora esta mágica historia. Luna es un cuento de hadas hecho realidad, que narra una parábola sobre cómo la luna cambia de forma después de que un pajarito rojo se trague hasta el último trozo. El resultado del trabajo de un amplio grupo de desarrolladores consagrados que han trabajado en 'Journey', 'Flower' y 'The Sims'. El juego está diseñado desde su inicio para PS VR y ser jugado con los mandos PlayStation Move, pero también se puede utilizar el DualShock 4.

