SEGA Mega Drive Mini ya tiene fecha de lanzamiento en Europa

Para arrancar por todo lo alto el SEGA Fes 2019, el evento celebrado en Japón ha comenzado con el anuncio del lanzamiento occidental de SEGA Mega Drive Mini, la propuesta en materia de consolas retro de la compañía, así como la presentación de 10 de los títulos clásicos que guardará en su pequeño interior la nueva versión del sistema sucesor de SEGA Master System, que destacaba por su potencia de 16-bit, algo que se dejaba claro en la parte superior de la videoconsola.

Un año después de su presentación oficial, SEGA Mega Drive Mini, y su variante americana, SEGA Genesis Mini, ya tienen fecha oficial de lanzamiento, más concretamente estarán disponibles desde el 19 de septiembre en ambos mercados. La consola retro está basada en el modelo 1 Genesis de 1989 que la empresa lanzó en EE.UU., pero este sistema reduce un 55% el tamaño original e incluirá 2 controladores vía USB con 3 botones, cable HDMI, adaptador de corriente y cable.

El hardware reducido debutará a un precio de 79,99 euros e incluirá una colección de 40 títulos en total, todos desarrollados por la compañía M2, con amplia experiencia en adaptaciones como demuestran las colecciones SEGA Ages. Algunos de estos juegos ya han sido revelados. Apunta:



Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast



Con esta acción, SEGA sigue los pasos de otras compañías como Nintendo, que también está relanzando sus consolas en una línea Mini. No es la primera vez que la compañía japonesa intenta revivir sus consolas antiguas, pero las ediciones pasadas, desarrolladas en colaboración con terceras empresas, no funcionaron correctamente. Es decir, Mega Drive Mini no tiene relación con las versiones retro lanzadas hasta ahora por fabricantes como AtGames.