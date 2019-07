Xbox Game Pass incorpora media docena de juegos

Todavía no hemos tenido prácticamente tiempo de descargar y probar los juegos de la primera mitad de julio y Microsoft ya está anunciando nuevas incorporaciones al catálogo del Xbox Game Pass con 6 títulos más. La nueva batería de juegos agrega a la línea dos títulos para Xbox One, la misma cantidad para PC y los dos restantes aptos en ambas plataformas. Entre los nombres propios de la selección destacan 'Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain' y 'Resident Evil 4', pero el resto del listado no le anda a la zaga. Aquí está la selección:



17 de julio

'Night Call' (Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate). Es un juego de misterio al estilo noire que se desarrolla en París. Eres un taxista que trabaja para pagar sus facturas mientras ayudas en la investigación haciendo lo que mejor sabes: conseguir información de tus pasajeros.



18 de julio

'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain' (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate). Esta entrega marca la entrada de la franquicia en una nueva era gracias a la innovadora tecnología de Fox Engine y ofrece una experiencia de juego de máximo nivel y libertad táctica para llevar a cabo misiones en mundo abierto.

'Banner Saga 3' (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate). Es el último capítulo final de la saga RPG de temática vikinga. Con el mundo desmoronándose a tu alrededor, ¿cómo protegerás a tus aliados y qué decisiones tomarás mientras se acerca la Oscuridad?



25 de julio

'For the King' (Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate). Juego de rol estratégico que combina elementos roguelike y de tablero en una aventura que se desarrolla por todo el reino. Ofrece modo para un jugador y cooperativo local y en línea.

'Killer Instinct: Definitive Edition' (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate). El legendario título de lucha con gráficos a 60 FPS, acción desmesurada, un increíble elenco de luchadores, música trepidante y rompedores de combo. Incluye los 26 personajes de las temporadas 1-3.

'Resident Evil 4' (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate). Esta obra maestra del survival horror está disponible en Xbox One a 1080p HD con una tasa de imágenes por segundo mejorada, una trama emocionante y acción en tercera persona. Antes de terminar, recuerda que si estás suscrito a Xbox Game Pass podrás jugar a la prueba técnica de 'Gears 5' del 19 al 22 y del 26 al 29 de julio.



