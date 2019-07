Un joven de 16 años gana 3 millones de dólares tras ganar la Copa Mundial de Fortnite

Un adolescente estadounidense de 16 años de edad llamado Kyle Giersdorf, pero más conocido como 'Bugha', se llevó el premio de 3 millones de dólares (unos 2.700.000 euros) tras proclamarse campeón de la Copa Mundial de Fortnite.



El torneo de esports, celebrado en el estadio de tenis Arthur Ashe en Nueva York, ha enfrentado a casi 40 millones de jugadores que han competido para clasificarse.





Es que miradlo, ha sacado prácticamente el doble de puntos al resto de participantes. MENUDO MÁQUINA. pic.twitter.com/2eFuqPM6ud — LVP Fortnite (@LVPesFortnite) 28 de julio de 2019

13 años. Argentino. Acaba de ganar 900.000$. Eso da para 900.000 choripanes... por lo menos. GG bestia, a seguir triunfando @k1nGOD pic.twitter.com/cjrHTPaqwi — elrubius (@Rubiu5) 28 de julio de 2019

El joven jugador, que se quedó sin palabras, se mostró muy satisfecho con el título:Todo lo que he hecho en la rutina ha valido la pena y es una locura". Tras celebrar la victoria 'Bugha' se acercó a su familia para fundirse en un abrazo.En el segundo puesto ha terminado un exjugador profesional de 24 años de edad de 'Heroes of the Storm',, que ganó 1,8 millones de dólares. Epikwhale quedó en tercer lugar y se llevó 1,2 millones de dólares. En cuarto lugar,de 18 años, de Parkland, Florida, ganó 1,05 millones de dólares.El jugador argentino de 13 años, terminó en quinta posición y se adjudicó así el premio de 900.000 dólares. La edad media de los usuarios clasificados en esta competición ronda los 15 y 16 años de edad. Por lo que, 'King' ha mostrado ser toda una promesa en el mundo.