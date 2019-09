Así será 'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville'

'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville': la próxima entrega.

PopCap y Electronic Arts, han presentado los primeros datos de 'Plants vs Zombies: La Batalla de Neighborville', un nuevo capítulo de la serie que continúa las líneas marcadas en 'Garden Warfare 2'. La entrega debutará el 18 de octubre en PS4, Xbox One y PC, pero si no puedes esperar a jugar, cuentas con la Founder's Edition, una edición anticipada del videojuego que ofrece la oportunidad de convertirse en un "Vecino Fundador" que tendrá acceso cada semana -hasta llegar al total de seis semanas - a nuevas secciones del videojuego que incluyen modos multijugador, regiones libres y otras características que se pondrán en marcha previo al lanzamiento del próximo octubre. Además, con este acceso anticipado, se obtendrán recompensas y se podrá llevar la progresión del videojuego a la Edición Estándar completa que recibirán el día de lanzamiento sin coste.

Los modos y características serán definitivos, pero gracias al acceso anticipado, el equipo de desarrollo podrá pulir su rendimiento mientras se prueba el videojuego. En total, 'The Battle of Neighbourville' incluirá hasta 20 clases de plantas y zombis (totalmente personalizables) y permitirá jugar en forma cooperativa, con equipos de 4 jugadores para explorar tres regiones principales (Bosco Bislacco, Monte Scosceso y el centro de la ciudad de Neighbourville), tanto en el modo multijugador competitivo, en seis modos de juego diferentes, incluido un campo de batalla 4 contra 4. Todos los componentes del juego también se pueden abordar en modo cooperativo local con pantalla compartida (PlayStation 4 y Xbox One).

La acción de 'Plants vs.Zombies' se traslada a Giddy Park, un terreno en el que poder dar rienda suelta a batallas multijugador o usar el tablero social para interactuar y agruparse con otros jugadores. Serán tres las regiones disponibles: el Centro de la Ciudad de Neighborville, donde se encuentran Mount Steep y las extrañas regiones de Weirding Woods.

La raíz principal de 'La Batalla de Neighborville' será su multijugador. Se podrá combatir con hasta 20 tipos de personajes personalizables, incluidos algunos viejos conocidos, como Peashooter y Chomper, junto a algunas caras nuevas: Night Cap y la funky disco-queen Electric Slide. El listado de personajes lo completan un nuevo tipo de facción de héroes que trabajarán en equipo, como Oak y Acorn y Space Cadet. Además, ofrece opciones de juego cooperativo en pantalla partida u online, ya sea luchando en regiones libres o en seis modos multijugador. Pero hay más, puesto que se podrá participar en los Festivales tras el lanzamiento oficial del videojuego en octubre para desbloquear recompensas de temporada. Echa un vistazo al tráiler.

