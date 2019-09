'The Last of Us Part 2': fecha de lanzamiento y nuevos detalles

'The Last of Us Part 2' confirma sus planes de lanzamiento.

La nueva entrega del formato PlayStation State of Play, donde la compañía repasa y ofrece novedades sobre sus apuestas de futuro más importantes no ha defraudado, puesto que, entre otros importantes anuncios, la desarrolladora Naughty Dog finalmente ha confirmado los planes de lanzamiento de la producción exclusiva más codiciada por los usuarios de PlayStation 4, "The Last of Us Part 2".

La información se ha revelado al final de un tráiler donde hemos podido ver a Joel por primera vez -el famoso protagonista del primer capítulo que aún no había aparecido entre el material promocional del nuevo juego- y anticipa que "The Last of Us Part 2" se lanzará en PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro el 21 de febrero de 2020.

Joel, en el nuevo vídeo de 'The Last of Us Part 2'.

Además, se han confirmado las ediciones del juego que se pondrán a la venta: una Edición estándar, Especial, Digital Deluxe y Edición Coleccionista. Vamos a empezar con la Edición Coleccionista, que incluye una figura de 30 cm. de Ellie, una réplica a escala real de su brazalete, una caja 'SteelBook', un minilibro de ilustraciones de 48 páginas de Dark Horse, un conjunto de seis pines, una litografía, y un conjunto de cinco pegatinas.

Esta edición cuenta con un cupón de contenido digital que incluye un tema dinámico para PS4, un conjunto de seis avatares de PSN, la banda sonora digital y una versión digital del minilibro de ilustraciones. También se lanzará una Edición Especial que cuenta con la caja 'SteelBook' y todo el contenido digital de la Edición Coleccionista.

Para aquellos que prefiráis lo digital, se pondrá a la venta una Edición Digital Deluxe, que incluye todo el contenido digital detallado anteriormente, además de una copia digital de la edición estándar.

Por último, nos fijamos en el vídeo estrenado en State of Play, que perfila la continuidad de la serie sobre una historia muy emocional con temas profundos que encajarían perfectamente en el mundo de "The Last of Us". Sin destripar demasiado, aquí tenéis un nuevo tráiler que apenas araña la superficie de todo lo que el juego tiene que ofrecer. Quedan solo unos pocos meses hasta que podamos jugar a "The Last of Us Parte II". Hasta entonces, ¡resistid y sobrevivid!

