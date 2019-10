PlayStation Now baja de precio y amplía su catálogo

PlayStation Now amplía su catálogo con nuevos juegos.

La buena implantación de PlayStation Now en los territorios donde se puede acceder al servicio de suscripción de juegos en la nube de la casa japonesa, parece haber impulsado a la cúpula de Sony Interactive Entertainment a revisar su política de precios. Esto finalmente ha derivado en la disminución del coste de suscripción y la incorporación de más títulos superventas.

Desde ahora, las suscripciones a PlayStation Now podrán adquirirse desde 9,99 € al mes, a la vez que se añaden grandes títulos por tiempo limitado como 'Grand Theft Auto V', 'God of War' o 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' a los más de 700 juegos disponibles en el servicio para PlayStation 4 y PC. La suscripción para un mes pasa de 14,99€ a 9,99€; la suscripción anual se reduce de 99,99€, hasta los 59,99€; y se estrena una modalidad de suscripción para tres meses por 24,99€.

Las últimas incorporaciones al catálogo son auténticos pesos pesados, como 'God of War', 'Grand Theft Auto V', 'inFAMOUS Second Son' y 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón', que estarán disponibles hasta el 2 de enero de 2020. De forma continuada, todos los meses se añadirán al servicio grandes juegos que estarán disponible por tiempo limitado. Estos se añadirán a los que se van lanzando en PlayStation Now con regularidad.

Tan solo apuntar que el servicio permite elegir entre jugar por streaming cientos de juegos de PS4, PS3 y PS2 disponibles en PS4 o PC, o descargar más de 300 juegos de PS4 en la consola PS4. Algunos juegos descargados son compatibles con DLC y otros complementos adquiridos por el usuario, además de las mejoras para PS4 Pro. Si te interesa, puedes probarlo gratis durante 14 días.

