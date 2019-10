'Pokémon Espada y Escudo': así son las formas Gigamax de Pikachu, Eevee y otros pokémon

The Pokémon Company ha revelado las formas Gigamax de Pikachu, Eevee, Charizard, Butterfree y Meowth. Al gigamaxizarse, los Pokémon cambian tanto de tamaño como de aspecto y fuerza, y, además, este fenómeno les permite utilizar movimientos Gigamax. Solo ciertas especies pueden gigamaxizarse y, de entre ellas, tan solo unos pocos especímenes poseen esa capacidad. Los Pokémon Gigamax aparecerán en los esperadísimos 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo', que saldrán a la venta para Nintendo Switch el 15 de noviembre de 2019.

Pikachu Gigamax

Tipo : Eléctrico

: Eléctrico Altura : >21,0 m

: >21,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Elec. Estática



Almacena en la cola la electricidad que genera en las bolsas de las mejillas. En los combates golpea a sus rivales con la cola y les propicia una descarga eléctrica con la potencia de un rayo. Pikachu Gigamax se ha vuelto tan poderoso que puede producir tanta energía como una central eléctrica. Sin embargo, usar toda esa energía para abastecer los hogares de Galar no parece viable, pues Pikachu solo puede gigamaxizarse durante un tiempo limitado. Los ataques de tipo Eléctrico que use Pikachu Gigamax se convertirán en Gigatronada, que, además de causar daño, paraliza a todos los rivales.

Charizard Gigamax

Tipo : Fuego y Volador

: Fuego y Volador Altura : >28,0 m

: >28,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Mar Llamas



Las llamas del interior de su cuerpo se han vuelto más potentes que rezuma fuego por la boca y los cuernos, además de por la cola. La intensidad de las llamas parece aumentar cuando Charizard Gigamax ruge. Sus llamas se han imbuido de energía Gigamax y han formado alas en su lomo que son más calientes que el magma. Los ataques de tipo Fuego que use Charizard Gigamax se convertirán en Gigallamarada. Este movimiento Gigamax no solo causa daño al rival al que alcance, sino que además infligirá daño durante cuatro turnos a cualquier Pokémon que no sea de tipo Fuego.

Eevee Gigamax

Tipo : Normal

: Normal Altura : >18,0 m

: >18,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Fuga o Adaptable



Gracias a la energía Gigamax, el pelaje que le rodea el cuello es ahora mucho más abundante y sedoso. Cualquier enemigo que se vea envuelto en él quedará prendado de Eevee y perderá las ganas de combatir. El fenómeno Gigamax ha provocado que Eevee se vuelva mucho más revoltoso que de costumbre, por lo que intentará jugar con todo rival con el que se tope. No obstante, debido a su gigantesco tamaño, en muchas ocasiones lo único que consigue es aplastarlo. Los ataques de tipo Normal que use Eevee Gigamax se convertirán en Gigaternura. Este movimiento no solamente causa daño, sino que provoca que cualquier Pokémon rival del sexo opuesto al de Eevee caiga presa del enamoramiento.

Meowth Gigamax

Tipo : Normal

: Normal Altura : >33,0 m

: >33,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Recogida o Experto



El fenómeno Gigamax ha provocado que el cuerpo de Meowth se estire hasta alcanzar un tamaño sorprendente, y la moneda que lleva en la frente también se ha vuelto gigantesca. Esta moneda puede descargar un torrente de energía Gigamax que llena el área que la rodea con un poderoso brillo dorado. A Meowth le encantan los objetos brillantes y, cuando ve rascacielos de cristal, no es capaz de resistir la tentación de afilar sus garras en ellos. Esto provoca grandes destrozos en los edificios, tanto en las paredes como en las ventanas. Los ataques de tipo Normal que use Meowth Gigamax se convertirán en Gigamonedas. Este movimiento, además de provocar daño a los enemigos, esparce monedas por todo el terreno de combate, lo que se traducirá en una buena paga dentro del juego.

Además, entre el viernes 15 de noviembre de 2019 y el miércoles 15 de enero de 2020 se obsequiará a los jugadores de 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo' que adquieran el juego en los primeros meses en los que esté a la venta con un Meowth especial con la capacidad de gigamaxizarse. Podrán recibirlo a través de la opción Recibir por internet de Regalo misterioso.

Butterfree Gigamax

Tipo : Bicho y Volador

: Bicho y Volador Altura : >17,0 m

: >17,0 m Peso : Desconocido

: Desconocido Habilidad: Ojo Compuesto



Su característica más destacable son sus cegadoras alas de proporciones gigantescas. La luz de las alas proviene de sus escamas, que pueden causar parálisis, envenenamiento o sueño a sus oponentes y resultan el arma más efectiva de Butterfree. Además, es capaz de levantar un camión de 10 toneladas solo con el viento provocado por el aleteo. Un viento con el que esparce escamas venenosas por el terreno de combate, por lo que acercarse a este Pokémon es muy peligroso. Los ataques de tipo Bicho de Butterfree Gigamax se convertirán en Gigaestupor, que no solamente causa daño, también esparce escamas alrededor de los rivales y los envenena, paraliza o duerme.