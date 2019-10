Todo lo que llegará con el esperado parche 5.1 de 'Final Fantasy XIV Online'

Por suerte, Square Enix se ha decidido a distribuir el primer tráiler con contenido de juego recogido del Parche 5.1 de 'Final Fantasy XIV Online', que tal y como se anunciaba previamente incorporará la 'alliance raid' inspirada en 'NieR- YoRHa: Dark Apocalypse'. El tráiler titulado 'Vows of Virtue, Deeds of Cruelty', revela que se podrá continuar con el siguiente capítulo desde el 29 de octubre y también ofrece un pequeño vistazo a las nuevas misiones y áreas que esperan en el primer gran parche de actualización tras el lanzamiento de la tercera expansión del MMO: 'Shadowbringers'.

Además del tráiler, el director Naoki Yoshida también ha desvelado nuevos detalles del contenido incluido en el Parche 5.1 durante la última retransmisión de 'Letter from the Producer Live', como por ejemplo nuevas misiones de la historia principal y la 'Alliance Raid' para 24 jugadores: 'The Copied Factory'. Con la colaboración de Yosuke Saito y Yoko Taro como creadores invitados, habrá que plantar cara a máquinas vivientes mientras exploramos esta nueva mazmorra inspirada en el mundo de 'NieR'. La incorporación del modo 'New Game+', también nos invitará a repetir misiones ya completadas, cinemáticas, diálogos y batallas manteniendo personaje y nivel e incluye las misiones principales de las historias de 'Heavensward', 'Stormblood' y 'Shadowbringers'.

También se estrena el 'Trial: Hades (Extreme)', donde se podrá revivir la batalla contra este temido enemigo en un reto con un alto modo de dificultad. Una nueva Dungeon: 'The Grand Cosmos': un magnífico palacio construido por los Elfos que se puede explorar junto a compañeros o con un grupo de NPCs. Nuevas misiones de 'Beast Tribe: en el Jardín de los Sueños', Lyhe Mheg—una nueva área que cuenta con una línea de misiones nueva donde conoceremos más de los traviesos pixies y un mapa PvP: 'Onsal Hakair' donde las Grand Companies unirán fuerzas con las tribus de Azim Steppe para demostrar sus proezas en la batalla.

Con el nuevo Gold Saucer GATE 'The Slice is Right', Yojimbo hace su debut con un mini-juego que pondrá a prueba reflejos y suerte. Con el lanzamiento del Parche también se incluye 'Restoration of the Holy See of Ishgard', pensado especialmente para 'gatherers' y 'crafters'. Jugadores de todos los Worlds trabajarán de forma conjunta en un esfuerzo por entregar materiales, completar varias tareas y restaurar el Firmament, además, se podrá acceder a la reciente raid de dificultad Ultimate, 'The Epic of Alexander', que pondrá a prueba hasta a los más habilidosos jugadores.

Pero no todo queda aquí, también se han realizado ajustes en los Jobs – Los jobs de ninja, samurai y summoner recibirán cambios necesarios para sus actuales estilos de juego mientras que otros jobs recibirán ajustes menores. Un repaso general al Crafting y Gathering – Varios ajustes en las acciones, eliminación de acciones adicionales, mejoras en la interfaz y demás. Por último, el enorme Parche 5.1 cuenta con la incorporación del sistema de comunidad 'Fellowship', actualizaciones en las Performance Actions, mejoras de sistema y mucho más.

No podemos terminar sin acordarnos de las festividades de Halloween que están teniendo lugar estos días en 'Final Fantasy XIV Online', con el regreso del Continental Circus en All Saints' Wake. Hasta el 1 de noviembre te puedes hacer con objetos dentro del juego, incluyendo la montura Circus Ahriman al completar contenido del evento de temporada. 'Final Fantasy XIV Shadowbringers' está disponible para PC/Mac y PlayStation 4.