'Death Stranding' anuncia una versión para PC

Según parece, habrá versión para PC del esperadísimo juego de Hideo Kojima, 'Death Stranding', y su puesta de largo se producirá en verano de 2020. La versión de consola va a ser publicada exclusivamente por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4 el viernes, 8 de noviembre de 2019, pero todavía no se han ofrecido detalles adicionales sobre el lanzamiento para ordenador, algo que con total seguridad se producirá tras el debut del juego en la plataforma de la casa de Tokio.

Desarrollado por Kojima Productions, 'Death Stranding' es uno de los juegos más esperados de la última década y está protagonizado por Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story) y Léa Seydoux (Spectre) con apariciones adicionales del director Guillermo del Toro ('The Shape of Water'), el cómico y presentador de televisión Conan O'Brien (TBS' Conan) y el conocido Geoff Keighley, creador de The Game Awards. La obra cuenta la historia de Sam Porter (Norman Reedus), que debe viajar a través de un páramo devastado y salvar a la humanidad de la aniquilación después de que misteriosas explosiones desataron una serie de eventos sobrenaturales y criaturas de otro mundo comenzaron a plagar el paisaje.

