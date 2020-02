Desvelados los 'Games with Gold' de marzo

Microsoft ha revelado los títulos incluidos dentro del programa 'Games with Gold' en marzo para Xbox One y Xbox 360. El próximo mes en Xbox One podremos regresar a las calles de Gotham y castigar a los criminales con 'Batman: The Enemy Within – Temporada Completa' para posteriormente desvelar una misteriosa ola de crímenes usando el devastador ataque Látigo de pelo en 'Shantae: Half-Genie Hero'.

Tanto en Xbox 360, como en Xbox One a través de la retro-compatibilidad, viajaremos al famoso castillo de Drácula con 'Castlevania: Lords of Shadow 2' o descubrir los entornos más representativos de la historia de los videojuegos y disfrutar de los niveles más emblemáticos de los grandes juegos de Sonic con 'Sonic Generations'.

Como siempre, los juegos estarán disponibles para los miembros de Xbox Live Gold durante tiempo limitado. No olvides repasar el calendario:

Batman: 'The Enemy Within' – Temporada Completa - Disponible del 1 al 31 de marzo en Xbox One

Shantae: 'Half-Genie Hero' - Disponible del 16 de marzo al 15 de abril en Xbox One

Castlevania: 'Lords of Shadow 2' - Disponible del 1 al 15 de marzo en Xbox One y Xbox 360

'Sonic Generations' - Disponible del 16 al 31 de marzo en Xbox One y Xbox 360

Si partimos con Xbox One, 'Batman: The Enemy Within – Temporada Completa' nos pone en la piel de Batman y Bruce Wayne en su lucha contra Enigma en las calles de Gotham.

Si lo nuestro es la danza del vientre y las heroínas semigenio, 'Shantae: Half-Genie Hero' nos invita a descubrir el misterio de una ola de crímenes en Sequin Land.

Por su parte en 'Castlevania: Lords of Shadow 2' Drácula regresa tras despertar después de siglos de sueño para recuperar su antiguo poder y derrotar a Satán.

Cierra el conjunto 'Sonic Generations' donde podremos revivir los años del carismático erizo en los entornos más emblemáticos de los grandes juegos aparecidos en consolas anteriores como MegaDrive, Dreamcast y otras épocas más recientes.