Quedatencasa: 700 juegos de realidad virtual gratuitos para pasar la cuarentena.

Para atemperar la tensión y molestias producidas por la cuarentena con la que nos enfrentamos a la propagación del Covid-19, no está de más recordar que en la plataforma Viveport es posible acceder a más de 700 videojuegos de Realidad Virtual de forma gratuita durante más de dos semanas para disfrutar a través de los sistemas para PC.

Tan solo hay que darse de alta y acceder al periodo de prueba del servicio de suscripción Viveport Infinity, que ofrece acceso ilimitado a todo el catálogo de juegos, experiencias interactivas, videos y aplicaciones para aquellos que atesoren un casco HTC Vive u otro visor de realidad virtual compatible con OpenVR o SteamVR, y que desee descubrir algunos de los proyectos de Realidad Virtual más interesantes y originales que se han desarrollado durante estos años.

Dentro de la gran tienda digital encontramos, por ejemplo, la aventura de terror y supervivencia rebosante de zombis 'Arizona Sunshine', la Scape Room 'I Expect You To Die', la experiencia arcade de 'Fruit Ninja', la simulación pugilística de 'Creed Rise to Glory' o la multifacética herramienta para pintar y dibujar 'VR Tilt Brush'. Estos títulos, y muchos otros, están disponibles completamente gratis durante los 14 días por los que se extiende la prueba gratuita, gracias a la cual se puede acceder al catálogo completo del servicio durante dos semanas sin pagar un euro.



Fruit Ninja VR – Tráiler