Descubre todas las características de DualSense, el controlador de PlayStation 5

Sony ha revelado oficialmente el nombre, diseño y características del mando de control para PlayStation 5. El joystick se llama DualSense, pero además de un cambio de la nomenclatura tradicional (DualShock), acumula una importante cantidad de novedades y mejoras que repasamos en un momentito. Para comenzar, nos fijamos en su rompedor diseño.

Tradicionalmente, los controladores básicos de la familia se componen de grises y negros, pero el camino de la próxima generación se marca en dos tonos donde predomina el blanco sobre un diseño de corte futurista.

Además, se ha cambiado la posición de la barra de luz. DualShock 4 lo aloja en la parte superior del controlador, pero ahora se asienta a cada lado de la almohadilla táctil, algo que permitirá al jugador recibir información de manera más clara y precisa.

DualSense será inalámbrico y contará con soporte para Tempest 3D AudioTech, retroalimentación háptica, gatillos adaptables en los botones L2 y R2, un diseño más atractivo y nueva designación para el botón Share. Esto no significa que haya desaparecido, se ha ido un paso más allá sustituyéndolo por el nuevo botón Create, que promete formas inéditas de crear contenido de juego para compartir que todavía no se han especificado.

La imagen se beneficia de líneas curvas, se transforma para mejorar el agarre y permitir a los desarrolladores trabajar sobre los nuevos componentes vinculados a los disparadores. La compañía explica que se ha decidido mantener los elementos básicos del anterior controlador, mejorando algunas características, redefiniendo el diseño e implementando tecnologías que ayuden a la inmersión.

El elemento, no obstante, que promete marcar diferencias cuando se trata de inmersión en un juego es la retroalimentación háptica, que debería ofrecer sensaciones mucho más profundas gracias a los sensores repartidos en los gatillos y el interior del DualSense. Por ejemplo, al conducir sobre el barro, se percibirá el esfuerzo del coche sobre la superficie. Lo mismo se puede aplicar a los botones L2 y R2, que trasladarán la fuerza ejercida por el jugador a la acción que se desarrolla en pantalla. Por ejemplo, al disparar una flecha variará la tensión del arco dependiendo de la presión que se aplique al disparador.

DualSense también integrará un conjunto de micrófonos, algo que permitirá a los jugadores comunicarse fácilmente con amigos sin auriculares, aunque el fabricante advierte que esto no elimina la conveniencia de usarlos si una sesión se alarga para conservar la batería.

Con esto hemos alcanzado a la batería, que continúa integrada en el dispositivo. El gigante japonés promete una autonomía digna de su predecesor. No existe información oficial sobre el puerto de carga y la conexión a la consola, pero de acuerdo a las imágenes debería ser un puerto USB de tipo C.

PlayStation 5 tiene un lanzamiento previsto para estas navidades, aunque todavía no se ha concretado fecha y precio para su puesta de largo.