The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima confirman nuevas fechas de lanzamiento

Seguro que conoces la expresión "Tengo dos noticias: una buena y otra mala". Pues eso es exactamente lo que tenemos entre manos. Sony acaba de confirmar, por un lado, que 'The Last of Us Parte II' ha establecido su nueva fecha de lanzamiento, el 19 de junio, un movimiento que ha obligado a desplazar unas semanas el debut de 'Ghost of Tsushima'. Sin embargo, por si sirve de consuelo, el cambio no abarca un periodo de tiempo dramático: pasa del 26 de junio al 17 de julio.

Obviamente, la decisión se adopta para que las dos exclusivas de PlayStation 4 no se solapen en el mercado durante la parcela de tiempo que cubre el lanzamiento. De mantenerse los planes iniciales se pondría a disposición del público tan solo una semana después de la nueva fecha de 'The Last of Us Part II'.

"Personalmente quiero felicitar y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus méritos, ya que sabemos que llegar a la meta en estas circunstancias no es una tarea fácil. Ambos equipos han trabajado duro para ofrecer experiencias de clase mundial, y estamos ansiosos por ver qué piensas de ellos cuando se lancen en solo unos meses", asegura Hermen Hulst, presidente de PlayStation Worldwide Studios. En resumen, el balance parece positivo, ¿no? Muy pronto tendremos dos juegos esperados. El primero despeja dudas de cara a su futuro inmediato después de dos aplazamientos (The Last of Us Part II), y el segundo, aunque con algo de retraso, tan solo llegará unas semanas después de lo que esperábamos ('Ghost of Tsushima').



The Last of Us Parte II – State of Play