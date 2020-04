Farming Simulator 19 y Cities: Skylines entre los juegos PlayStation Plus de mayo

Sony Interactive Entertainment ha cumplido con los plazos, y puntual a la cita, anuncia el par de juegos gratuitos que podrán obtener los suscriptores de PlayStation Plus durante el mes de mayo de 2020. ¿Nos acompañas a descubrirlos?

Si en abril los seleccionados fueron 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' y 'DiRT Rally 2.0', en el mes de mayo se podrá descargar 'Cities: Skylines' y 'Farming Simulator 19', ambos para PlayStation 4. Después de unos meses con una selección de grandes éxitos como 'The Last of Us Remastered', 'Uncharted Collection', 'Uncharted 4' y 'Shadow of the Colossus', la alineación para el mes de mayo no ofrece títulos de masas, pero esto no quiere decir que no sean interesantes. Como extra, los suscriptores contarán con un juego de la iniciativa local PlayStation Talents, en esta ocasión, 'Treasure Rangers': un título que fusiona plataformas y exploración.



Farming Simulator 19

Con 'Farming Simulator 19' la franquicia alcanza nuevas cotas ofreciendo el simulador agrícola más completo de su historia con gráficos mejorados, nuevas herramientas, formas de jugar, y vehículos John Deere que se incorporan al catálogo existente. Cuenta con múltiples actividades que podemos llevar a cabo en nuestra granja, como la cría y cuidados de diversos tipos de animales, además de montar a caballo por primera vez en los entornos de tu hogar y las zonas de los alrededores. Como parte de la creación del simulador agrícola, hay disponibles muchos animales. Vacas, cerdos, ovejas y gallinas, cada una tiene sus propias necesidades y otorgan recompensas únicas para una agricultura efectiva.



Farming Simulator 19 – Tráiler

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

El popular 'Cities: Skylines' se estrenaba originalmente en 2015 en PC y rápidamente se convirtió en un éxito con más de 1 millón copias vendidas en tan solo un mes. La edición, que ha sido rediseñada para usuarios de consola, cuenta con una nueva interfaz de pantalla y un estilo de juego adaptado al mando de control. Esta versión ha sido optimizada por Tantalus Media e incluye el juego principal, junto a la popular expansión 'After Dark', que nos permite planear y diseñar las atracciones turísticas y la vida nocturna de sus ciudades. De este modo, la expansión utiliza el ciclo diurno y nocturno, ya que la ciudad cambia durante las horas del día y afecta al horario de los ciudadanos.

Cities Skylines - Playstation 4 Tráiler