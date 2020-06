No te pierdas todos los juegos, vídeos y detalles de PlayStation 5

Este jueves pasará a la historia de la joven industria del videojuego como la jornada en la que finalmente Sony mostró todo lo relacionado con la parte lúdica de PlayStation 5. En el evento, se han dado cita nuevos títulos, secuelas de franquicias históricas, novedades sobre títulos anunciados e incluso el aspecto de la consola. Si bien es cierto que no se concretó precio o fecha precisa de lanzamiento, se ha podido ver una razonable batería de producciones tanto de cosecha propia como de terceros editores. Todo esto y mucho más se expuso en una grabación que, durante algo más de una hora de emisión, ha desgranado el futuro inmediato de PlayStation 5. ¿Vamos con las novedades?

'Grand Theft Auto V': Sí, el inmortal 'GTA V', lanzado originalmente en PS3, también llegará a PS5. El mejor producto comercial en la historia de los juegos, no ha querido quedarse fuera de la generación. Si bien muchos jugadores ya sueñan con 'GTA 6', este anuncio demuestra que a la entrega todavía le queda mucha vida útil. En paralelo, se ha anunciado una versión de 'GTA Online' con acceso gratuito para todos los propietarios de PlayStation 5.

Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online - Announcement Trailer PS5

'Gran Turismo 7': No se trata de ninguna inesperada sorpresa, ya que desde varios frentes ya se especulaba hace días con un nuevo capítulo de la franquicia de conducción más famosa de la familia PlayStation. Pues bien, se llama 'Gran Turismo 7' y luce así de espectacular en la consola de nueva generación. El último juego de la serie de simulación de carreras Polyphony Digital promete gráficos con un alto nivel de detalle, con coches y pistas extremadamente fieles a la realidad.

Gran Turismo 7 - Announcement Trailer | PS5

'Marvel's Spider-Man Miles Morales': Llegan los primeros bombazos del evento: la secuela de 'Marvel's Spider-Man' contará con Miles Morales como personaje central. Desarrollado por Insomniac Games, el juego es el primero en situar a Morales como el protagonista de una entrega de la serie. Vale la pena recordar que el personaje había aparecido previamente en algunas secciones del original para PlayStation 4. El lanzamiento del título está previsto para finales de 2020.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Announcement Trailer

'Ratchet & Clank: Rift Apart': El famoso y simpático dúo Ratchet & Clank regresan justo para el nacimiento de otra generación de sistemas de juego PlayStation. Ahora, según se desprende de su primer vídeo, con un ritmo aún más frenético y una impronta muy futurista para su debut en PS5. 'Rift Apart', se centra en los viajes interdimensionales y promete muchas horas de diversión, además de un arsenal que no defraudará a ningún jugador.

Ratchet & Clank: Rift Apart - Announcement Traile

'Returnal': Housemarque Games, estudio conocido por títulos como 'Resogun' también ha presentado 'Returnal', su nueva apuesta exclusiva para la próxima consola de Sony. Se trata de una aventura de corte futurista en tercera persona que se estrenará directamente en la próxima generación.

Returnal - Announcement Trailer | PS5

'Sackboy: Big Adventure': Pronto estará entre nosotros un nuevo episodio de la franquicia 'Little Big Planet'. Con el simpático personaje de referencia como protagonista, 'Sackboy: Big Adventure' es un juego diferente de la serie, pero que contará con ese sello tradicional de la franquicia. El juego, aparentemente, es un plataformas en 3D para hasta cuatro jugadores. En el vídeo de presentación podemos anticiparnos a los sistemas de juego y comprobar como lucen algunos de los escenarios, que van desde bosques tropicales hasta brillantes metrópolis. 'Big Aventure' promete cantidad de desafíos y dinámicas más emocionantes.

Sackboy A Big Adventure - Announcement Trailer | PS5

'Kena Bridge of Spirits': Otro espacio dedicado a nuevas series es el que ha ocupado el intrigante 'Kena: Bridge of Spirits'. Una aventura lista para aterrizar en PlayStation 5 como resultado del trabajo de Ember Lab, un pequeño equipo de desarrolladores con experiencia en el campo del cine y la animación. El primer video de juego presenta un título lleno de aventura y encanto. Una agradable sorpresa entre el catálogo inicial de producciones para PS5.

Kena: Bridge of Spirits - Announcement Trailer | PS5

'Project Athia': (título provisional): Otra exclusiva para PS5. El juego está siendo desarrollado por Lumious Productions y Square Enix se encargará de la distribución. De sus primeras imágenes se deduce que la experiencia se centra en un mundo en el que las verdades son cuestionadas. El tráiler de presentación nos permite ver gráficos en alta definición que destacan un vasto mundo repleto de naturaleza y la presencia de una protagonista femenina.

Project Athia – Teaser Trailer

'Jett: The Far Shore': La nueva producción desarrollada por el equipo de Superbrothers se presenta como una aventura narrativa de ciencia ficción que llegará a la próxima consola de Sony a finales de 2020. El título promete una aventura interestelar con "acción y huella cinematográfica. Los jugadores deberán afrontar el viaje destinado a brindar "una nueva oportunidad· para la humanidad que, aparentemente, se verá obligada a colonizar el espacio exterior.

JETT: The Far Shore - Reveal Trailer | PS4

'Hitman 3': el Agente 47 regresa a tiempo para debutar en la próxima generación de videoconsolas y cerrar la trilogía que tantas satisfacciones ha dado a sus jugadores durante los últimos años. Esta vez lo hará aprovechando la potencia de los sistemas de nuevo cuño. El lanzamiento está programado para enero de 2021 y promete un juego de sigilo rebosante de las tradicionales posibilidades que ofrece la franquicia. También estará disponible para PS4, Xbox Series X, Xbox One y PC.

Hitman III - Announcement Trailer

'Stray': La premisa de producción está clara desde el inicio, puesto que 'Stray' se presenta como un título de aventuras sobre un gato en un mundo robótico. Un juego con animales en un mundo donde los humanos ya no existen y los robots han dominado las calles. Su lanzamiento está programado para 2021. El video revela un mundo oscuro y habitado por seres artificiales.

Stray - Teaser Trailer

'Ghostwire Tokyo': El juego de Tango Gameworks dirigido por Shinji Mikami, creador de la franquicia 'Resident Evil', tampoco ha querido perder la oportunidad de actualizar información y confirmar que también se lanzará en PlayStation 5. Por el momento tan solo se ha revelado que podremos visitar la particular visión de la metrópoli envuelta en problemas propuesta por el creativo a lo largo de 2021.

GhostWire: Tokyo – Gameplay Reveal Trailer

'NBA 2K21': Quizá el video con los gráficos más sorprendentes del evento. El teaser de presentación de 'NBA 2K21' tan solo se puede definir como asombroso. La pieza publicada por la editora muestra las virtudes de un motor gráfico destinado a las producciones de nueva generación. La secuencia nos deja ver una imagen que roza el fotorrealismo con la presencia de Zion Williamson como elemento central del clip.

NBA 2K21 - Announcement Trailer

'Pragmata': Capcom también ha reservado algunos espacios para presentar sus novedades, como, por ejemplo, una nueva propiedad intelectual, de momento, tan solo anunciada para la nueva máquina de Sony. El desarrollador no aportó demasiados detalles de la aventura. Sin embargo, tendrá lugar en un futuro distópico en la luna del planeta Tierra, y llegará al mercado en 2022.

Pragmata - Announcement Trailer | PS5

'Demon's Souls': finalmente se ha revelado el desarrollo del misterioso remake que correrá a cargo de Bluepoint Games. El anuncio anuncia que el juego original de 2009 desarrollado por FromSoftware para PS3 ha sido completamente reconstruido y parece que el conjunto se ha desarrollado de nuevo completamente para la nueva generación de consolas. La obra ha sido presentada por Shuhei Yoshida, de Sony, como "algo muy cercano y querido para mí". Aparentemente, el título debería recibir un nuevo modo, además de soportar dos configuraciones diferentes: la primera resaltando el aspecto gráfico y otra que opta por optimizar la velocidad de cuadros por segundo en pantalla.

Demon's Souls - Announcement Trailer | PS5

'Oddworld Soulstorm': Sony ha confirmado durante su evento que 'Oddworld Soulstorm', presentado el año pasado, se podrá jugar en consolas tan solo en PlayStation 4 y PlayStation 5 durante un periodo de tiempo limitado. El anuncio se ha realizado con un vídeo que muestra el nuevo juego de la franquicia luciendo gráficos actualizados y mecánicas más fluidas. 'Soulstorm' es la secuela que nos permitirá acompañar a Abe durante su viaje, una criatura que busca liberar a sus compañeros de un Sistema industrial opresivo. La aventura continuará manteniendo la perspectiva 2.5D, pero ofrecerá más opciones para permitir acciones más agresivas o sigilosas, así como nuevas habilidades y escenarios multinivel.

Oddworld Soulstorm - Announcement Trailer

'Resident Evil 8 Village': Ethan, Chris, una villa repleta de misterios y ... ¿hombres lobo? Sí, el próximo 'Resident Evil' va a situar a los jugadores en, digamos, una aventura diferente. Su historia tiene lugar unos años después de los eventos narrados en 'Resident Evil 7'. En esta ocasión, repite como protagonista Ethan Winters. Sin embargo, la vida del personaje se complica una vez más con la aparición de Chris Redfield, uno de los personajes históricos de la franquicia. Ethan se propone encontrar respuestas a las acciones perturbadoras de Chris, y las buscará en una terrorífica aldea repleta de oscuros secretos.

Resident Evil Village - Announcement Trailer

'Deathloop': La apuesta más interesante de Bethesda y Arkane Studios para esta nueva generación tiene nombre propio: 'Deathloop', una huella gráfica distintiva y un frenético sistema de tiroteos. El juego propone mecánicas de disparos en primera persona con grandes dosis de acción en un mundo de ciencia ficción en el que dos rivales, Colt y Juliana, se matan entre sí infinitamente: cada vez que uno de ellos muere, el tiempo comienza a correr de nuevo. Por el momento, todo lo que rodea a la producción continúa envuelto en un halo de misterio. De hecho, no sabemos si 'Deathloop' será un multijugador, tendrá modo historia o cualquier otro detalle. Al menos podemos echar un vistazo al cinematográfico anticipo del juego, que no recorta en elegantes efectos especiales que evocan colores y temas de los años 60.

Deathloop - Official Gameplay Reveal Trailer | PS5

'Horizon Forbidden West': Aloy ha vuelto. No necesitas saber nada más, ¿verdad? Pues nosotros vamos a insistir con los detalles, puesto que la presentación del producto nos ha dejado gráficos increíbles y una propuesta de juego que, según parece, se ha ampliado sin tocar demasiado la oferta jugable original de la producción de Guerrilla Games. La secuela de 'Horizon Zero Dawn' promete ser uno de los grandes títulos en el inicio de la vida comercial de PS5, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento concreta.

Horizon Forbidden West - Announcement Trailer