'Gotham Knights': el nuevo juego de la franquicia Batman será un título independiente

La espera ha terminado y Warner Bros Games finalmente ha mostrado públicamente 'Gotham Knights'. El anuncio del videojuego para sistemas de actual y próxima generación estaba previsto durante el E3 2020 -con el debut de la editora en la feria más grande del mundo-, que lamentablemente tuvo que ser cancelada debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente, la compañía ha optado por mostrar las primeras imágenes y aportar una ligera idea sobre el título.

Batman está muerto y el grupo de héroes formado por Dick Grayson (Nightwing), Tim Drake (Robin Red), Jason Todd (Red Hood) y Batgirl (Barbara Gordon) serán los encargados de derrotar a La Corte de Los Búhos, una ex organización criminal de Gotham formada por los más ricos y poderosos de la ciudad.

El anuncio de 'Gotham Knights' ha dejado a los seguidores del universo DC muy emocionados y esperando disfrutar lo antes posible de una aventura en la oscura ciudad. Pero aquellos que aguardaban otra secuela de 'Batman: Arkham', se pueden haber sentido un poco decepcionados, ya que WB Games Montreal asegura que el juego no será parte de la serie. Según el desarrollador, el título de acción cooperativa para dos jugadores es una historia original ambientada en el universo de Batman, pero sin conexión con el llamado "ArkhamVerso".

Esta situación, lógicamente, evita que la empresa tenga que lidiar con la presión de no defraudar las expectativas de los jugadores enamorados de la serie 'Dark Knight', aunque, por otro lado, no se puede negar que el modo de juego parece bastante interesante, con movimientos cooperativos de los héroes que pueden facturarse como brillantes combos. 'Gotham Knights' se lanzará para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X en algún momento de 2021.