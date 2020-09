Repasamos Peligro en Gorgona, la nueva aventura para The Outer Worlds

Obsidian Entertainment arrancó el 2020 con el pie derecho: 'The Outer Worlds', el trabajo en equipo de Tim Cain y Leonard Boyarsky, creadores de 'Fallout', fue un indudable éxito de crítica, público, ventas y el destinatario de múltiples premios como RPG del año. Eso sí, su duración, de aproximadamente 25 horas, dejó a los usuarios con ganas de más.

Por suerte, 'Peligro en Gorgona', el primero de los dos paquetes descargables confirmados, amplía la duración de la historia en unas 5-6 horas. En esta ocasión la acción nos lleva a Gorgon, un asteroide donde una investigación médica tuvo un inesperado final. El contenido incorpora una importante cantidad de novedades a este universo, como armas y armaduras, ventajas, imperfecciones y la misma libertad para afrontar los problemas que hacían del juego original una experiencia tan gratificante.

De este modo habrá que atravesar cañones profundos, laboratorios clausurados e instalaciones científicas abandonadas en busca de pistas que aclaren la verdad tras uno de los secretos más oscuros de la corporación Spacer's Choice. Pero realmente, ¿qué es lo que encontraremos? En primer lugar, bastante contenido adicional, tres nuevas armas de ciencia y conjuntos de armadura variados, un aumento del nivel máximo que dará mayor flexibilidad en la personalización de habilidades, así como ventajas y flaquezas que concederán bonificaciones raras. Del mismo modo se aprecia una mejora en el aspecto gráfico, tiempos de carga y fluidez.

Al igual que sucedía con 'The Outer Worlds', en 'Peligro en Gorgona' nuestras decisiones nos llevarán a conocer y vivir la trama de una forma completamente diferente, algo que resulta muy divertido, pero solo si somos de los que volvemos a comenzar la historia del juego una y otra vez. Desde su lanzamiento, el equipo de desarrollo siempre invitó a los jugadores a "rejugar" la obra, asegurando que se encontrarían con situaciones diferentes, misiones secundarias que seguramente no habían visto antes, y partes de la historia contadas "desde el otro lado". Y parece que en Obsidian Entertainment no han dejado de lado esta celebrada característica.

'Peligro en Gorgona' es el primer contenido de los dos paquetes descargables confirmados. Le sigue 'Asesinato en Erídano', aunque por desgracia habrá que esperar hasta 2021 para su lanzamiento. En cualquier caso, si eres fan de los RPG y te has quedado con ganas de ampliar la experiencia de 'The Outer Worlds', seguro que disfrutarás con esta nueva historia.



The Outer Worlds: Peligro en Gorgona – Tráiler