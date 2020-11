Operation 5: Hollow Storm, las características de la nueva expansión para Gears 5

Hace unos días, la conocida franquicia 'Gears 5' se actualizaba con nuevas optimizaciones técnicas aprovechando el lanzamiento de las nuevas Xbox Series X y Series S. Esta semana, el equipo relanza la suite multijugador con una gran actualización, 'Operation 5: Hollow Storm', que incorpora el doble de contenido multijugador y actualizaciones de funciones significativas que brindan más libertad. El paquete lleva a los jugadores a las batallas de 'Gears of War 2' y 'Gears of War 3' con el lanzamiento de 7 personajes de la serie, 5 mapas, (dos completamente nuevos y tres actualizaciones) el regreso de un arma clásica: el Scorche, y 13 logros nuevos. Además, la apariencia de Gabe Blindado ya está disponible con Operation 5. Los jugadores que completen el tutorial de 'Gears Tactics' desbloquearán automáticamente a Gabe en cuanto vuelvan a iniciar 'Gears 5'.

Nuevos mapas: en Nexus se lucha entre ríos de Imulsión en una fortaleza Locust en las profundidades del Monte Kadar.

Mapas clásicos: regresan tres mapas de la trilogía original. Los elementos básicos de 'Gears of War' Gridlock y Clocktower se unen a la lista, al igual que River, un mapa clásico de 'Gears of War 2'.

Los siete personajes que se unen a la lista de esta Operación son devoluciones de llamada a la Guerra Locust. Dizzy Wallin y Tai Kaliso se enfrentan al mortal Skorge de 'Gears of War 2'. Anya Stroud se enfrenta al Lambent Drone, Lambent Grenadier y Lambent Theron Guard de 'Gears of War 3'. La actualización también produce una importante revisión de Horde and Escape, que ha separado a los personajes de las clases. Ahora puedes emparejar cualquier personaje con cualquier clase, incluso personajes que antes no estaban disponibles en el modo.

Optimizado para Xbox Series X|S

El modo multijugador de Gears 5 ahora admite 120 fotogramas por segundo en el modo multijugador Versus para Xbox Series X y Xbox Series S. En Xbox Series X, la fidelidad visual salta a la resolución 4K Ultra gracias al paquete Ultra-HD y la configuración de calidad de gráficos Ultra-Spec, anteriormente solo disponible para jugadores de PC.

Además de los cambios anteriores, el equipo también ha añadido nuevas características y cambios de equilibrio, como un conjunto de actualizaciones de PvP clasificado para mejorar la experiencia general del jugador, actualizaciones de equilibrio de PvE para clases desacopladas, una nueva rareza cosmética heroica y los desafíos y recompensas JcE diarios y semanales.



Gears 5 Operation 5: Hollow Storm – Tráiler