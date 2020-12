Los Tigres UANL presentan un equipo de eSports para FIFA 21

Los Tigres UANL del fútbol mexicano presentaron este viernes a su equipo de eSports que competirá en el videojuego FIFA 21 y debutará este sábado en las Global Series.

"A partir de hoy nace el equipo Tigres eSports con su propia identidad y colores de juego, con la idea de participar, en un inicio, en las diversas ligas de FIFA 21 a lo largo del mundo bajo las plataformas de PlayStation y Xbox", informó el conjunto del norte del país en una nota de prensa.

Los felinos, el equipo del balompié mexicano más dominante en la última década, informaron que sus primeros integrantes del conjunto de FIFA 21 serán Iván Anguiano y Enrique Muñoz.

Anguiano fue el mexicano mejor clasificado en las Global Series de FIFA 18 y 20 en la consola Xbox.

Muñoz disputó la fase final de la copa para aficionados mexicanos de FIFA 20 organizada por LaLiga en mayo y finalizó entre los seis mejores mexicanos clasificados en FIFA 20 en Xbox.

La división de eSports de los Tigres tendrá su propia cuenta de Twitter (@TigreseSportsOf) y un canal de Twitch en el que los aficionados podrán seguir sus competiciones.

En los próximos días, los Tigres informarán sobre un torneo de FIFA en el que seguidores del equipo de fútbol enfrentarán a Anguiano y Muñoz.

En el fútbol mexicano, además de Tigres, las Chivas cuentan con una división en los deportes electrónicos que participa en los videojuegos Clash Royale, League of Legends, Valorant, Rainbow Six Siege y FIFA. El Pachuca también posee escuadras en FIFA y Rainbow Six Siege.

Miguel Layún, jugador del Monterrey y único mexicano en participar en las tres principales Ligas europeas, lanzó en julio 19esports, su equipo de eSports con 'gamers' en PUBG Mobile, FIFA y streamers.

Los guardametas Alfredo Talavera, de los Pumas UNAM, y Sebastián Fassi, del Necaxa, anunciaron en mayo a MeT eSports, que tiene conjuntos de Rainbow Six Siege, Fornite, FIFA y Valortant.

México cuenta con una base de más 55 millones de gamers y de acuerdo con un estudio de Newzoo publicado en 2018, FIFA fue el videojuego más consumido por la audiencia de eSports en el país.