Los mejores videojuegos de 2020

Decimos adiós a un año extraño y doloroso debido a la crisis mundial de salud, pero la industria de los videojuegos ha sido capaz de mantenerse firme durante este periodo. Buena prueba es la generosa cantidad de obras que han llegado a cada una de las plataformas destinadas al ocio electrónico. Con intención de hacer un ligero balance hemos dedicado algo de tiempo (en ponernos de acuerdo) para elegir los 10 mejores títulos lanzados durante el año. Vale la pena mencionar que la lista no guarda un orden de mejor o peor, tan solo señalamos las producciones que nos han parecido más interesantes durante los doce meses que, con mucho gusto, dejamos atrás.



'Final Fantasy VII Remake' (PS4)

Abrimos la lista con una exclusiva de PS4: 'Final Fantasy VII Remake'. El rediseño del clásico juego de rol de PS1 trae una ciudad de Midgar llena de vida, además de reinventar el juego, ya no atado a un sistema por turnos, sino más centrado en la acción. Para sus seguidores, ver este juego convertido en realidad en 2020 es algo que parecía casi imposible, pero no se puede ignorar que 'Final Fantasy VII Remake' es un producto que transita entre un culto incesante a su trabajo original y la voluntad de innovar. Por fortuna, se ha logrado asentar el formato. Ahora, tan solo podemos esperar al capítulo 2 de esta elaborada reintroducción del juego.

'Final Fantasy VII Remake' - Tráiler final

'Yakuza: Like a Dragon' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

SEGA ha renovado la serie 'Yakuza', con 'Like a Dragon'. Los responsables de este estilo más desenfadado son un nuevo protagonista sobrado de carisma y una propuesta de las mecánicas diferenciadas de los capítulos anteriores. El juego nos invita a controlar los designios de Ichiban Kasuga (interpretado por Kaiji Tang), un miembro de la Yakuza traicionado por su clan después de cumplir voluntariamente una condena de 18 años de prisión por un crimen que no cometió. Ichiban se abrirá camino a través de la ciudad de Yokohama con un sistema de combate RPG por turnos completamente nuevo. No pueden faltar diversos minijuegos en la ciudad, entre los que se incluyen las carreras de karts, jaulas de bateo, recreativos arcade y karaoke.

Yakuza: Like a Dragon - Launch Trailer

'Among Us' (PC, Dispositivos móviles, Switch)

'Among Us', es un famoso juego cooperativo que ha roto todas las previsiones en 2020. Aunque se lanzó sin llamar demasiado la atención en 2018 por el pequeño estudio Innersloth, se ha convertido en uno de los fenómenos de este año, capaz de ganar premios como el Mejor Juego Multijugador en los últimos Game Awards. Su fórmula es simple: durante la partida un grupo de jugadores trabajan juntos y colaboran en el mantenimiento de una nave espacial. Para complicarlo todo, sin embargo, el anfitrión elige entre el grupo de uno a tres impostores, con la misión de sabotear la nave y matar al resto de sus compañeros. Los primeros tendrán como objetivo completar misiones e identificar al impostor, mientras que el infiltrado debe hacer todo lo posible para evitar ser descubierto matando el resto de jugadores uno por uno. A esto suma chat de voz, soporte multiplataforma y un grupo de 10 amigos.

'Among Us' - Release Trailer

'Star Wars Squadrons' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

La premisa de 'Squadrons', donde asumes el papel de dos pilotos, uno en cada bando implicado en la guerra que sustenta la franquicia 'Star Wars', ya es suficientemente atractiva, pero si además añades soporte para VR y juego cruzado, seguramente logres unos de los lanzamientos del año. En esta historia alternativa, los eventos tienen lugar después de 'Star Wars: El Retorno del Jedi', y muestra los enfrentamientos entre naves durante la caída del Imperio Galáctico. No obstante, el eje de la experiencia es el combate en el espacio por pilotos de la Alianza Rebelde y fríos soldados del Imperio Galáctico al mando de los X-Wings y TIE Fighters.

'Star Wars: Squadrons' – Tráiler

'Microsoft Flight Simulator' (PC, Xbox Series X/S)

Una de las mejores formas de pasar el tiempo para muchos jugadores es invertir horas y horas enfrascados en simuladores, ya sea conduciendo un camión repleto de mercancías, un tren, una cosechadora, un coche... en resumen, hay multitud de juegos de género para todos los gustos. Uno de los más laureados regresaba durante 2020. Se trata de 'Microsoft Flight Simulator', la nueva edición del simulador de vuelo que no ha dejado de ganar protagonismo, entre otras cuestiones, por desplegar un nivel gráfico capaz de dejar a cualquiera impresionado y permitir a los pilotos virtuales manejar con extrema fidelidad desde aviones ligeros hasta transportes pesados y de fuselaje ancho para explorar los cielos de un mundo realista y detallado. Además, el simulador también se lanzará en Xbox Series X|S este verano.

'Microsoft Flight Simulator' – Tráiler

'Call of Duty Warzone' (PS4, Xbox One, PC)

Lanzado como una vertiente multijugador gratuita de 'Call of Duty: Modern Warfare', 'Warzone' se ha convertido en mucho más que eso. El Battle Royale se ha ganado una enorme cantidad de público y sigue siendo extremadamente popular, tanto, que Activision ha optado por implementarlo en 'Black Ops Cold War' con características de progresión compartidas y añadiendo un inventario de objetos completamente nuevo, que puede ser utilizado tanto en 'Black Ops Cold War' como en 'Warzone'.

'Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone' - Season One Trailer

'Ghost of Tsushima' (PS4)

La última producción de Sucker Punch nos invita a acompañar al samurái Jin Sakai a defender la isla de Tsushima de la invasión del Imperio mongol. Un juego de mundo abierto repleto de acción y sigilo. De hecho, la combinación de ambas, a fin de cuentas, es la fórmula más resolutiva. El formato es divertido, apasionante y por supuesto cuenta con unos niveles de calidad que muy pocas producciones se pueden permitir, un interesante argumento, muchas historias secundarias que descubrir y un sistema de combate accesible. Estos son solo algunos de los rasgos que elevan a la producción como uno de los mejores de 2020.

'Ghost of Tsushima' - Tráiler lanzamiento

'DOOM Eternal' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia)

Compitiendo por el GOTY 2020, 'DOOM Eternal' recupera todos los elementos conocidos de la franquicia: mucha sangre y más metal. Armas increíbles, niveles desafiantes y hordas de enemigos variados son parte de la experiencia de Bethesda que atrae tanto a los jugadores que llevan sembrando el pánico desde los 90 como a los matarifes de demonios recién llegados.

'DOOM Eternal' – Launch Trailer

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' (PS4, Xbox One)

Aunque es cierto que llevó algún tiempo, finalmente 2020 también nos permitió reencontrarnos con un viejo amigo: Crash, que regresó con un capítulo inédito y canónico a la altura del legado de Naughty Dog. Extenso, colorido, divertido y complejo, con 'It's About Time' han regresado los plataformas de precisión, donde cada salto debe estar perfectamente calibrado. En resumen, se podía pedir muy poco más para el reinicio de Crash.

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' – Tráiler

'The Last of Us 2' (PS4)

El exclusivo de PS4 cierra la lista de los mejores juegos de 2020. La secuela desarrollada por Naughty Dog se puede considerar como el auténtico 'GOTY' de la temporada, pulverizando récords en la gala de los TGA, y con justicia, al presentar a Ellie partiendo hacia un doloroso viaje a lo más profundo del ser humano, que se sirve de una excelente jugabilidad, valores técnicos de producción inalcanzables para la mayoría, mucha atención a los detalles y un mundo post pandémico más que perturbador. Un juego que marcará tanto el final de la era PS4 como de la propia generación.

'The Last of Us Part II' - Launch Trailer