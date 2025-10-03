Jaume Puig

Un abogado, suspendido de por vida tras una brutal agresión durante un partido de baloncesto

Un jugador de baloncesto amateur le metió un codazo y le pisó la cabeza contra el suelo a un rival durante un partido del torneo "Básquet Entre Amigos" disputado en Argentina. El protagonista de la acción resultó ser un abogado y fue expulsado, de por vida, del deporte federado. Ahora está por ver si el agredido presenta ua denuncia contra el letrado que le pueda conllevar problemas en su vida profesional. El vídeo deja claro que, aunque hubo fortuna de no causar aparentemente lesiones de gravedad, bien pudo costarle incluso la vida.