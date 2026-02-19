Jorge Valero

El entrenador del Joventut, Dani Miret, en la previa de la Copa del Rey

El entrenador del Joventut, Dani Miret, advirtió de que no les valdrá con una buena actuación de sus jugadores con más experiencia para derrotar este jueves al Valencia Basket en los cuartos de final de la Copa del Rey y que necesitarán de muchos. "Tenemos un equipo que ha demostrado ser muy competitivo y unos veteranos que han conseguido muchos éxitos y eso nos debe ayudar. Pero con la intensidad que piden los partidos no podemos ganar por que haya dos o tres que lo hagan muy bien o que sepan mucho, sino que es muy colectivo", señaló Miret, en declaraciones a los medios a la llegada al hotel de la Copa.