VALENCIA BASKET

Rubén Burgos y Awa Fam valoran la visita a Lointek Gernika

Valencia Basket pone rumbo a tierras vascas para visitar a Lointek Gernika en la J24 de la LF Endesa (viernes 6 de marzo, 20:00h, Polideportivo Maloste, Youtube FEB). Rubén Burgos y Awa Fam valoran el partido. Para Burgos: “Creo que venimos en una buena línea de trabajo que se está traduciendo en resultados positivos pero cada vez más exigentes los rivales y así esperamos que sea en Maloste, una cancha de las más complicadas de la competición cada año".