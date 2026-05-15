Proactiv Harlem Globetrotters

Los Harlem Globetrotters celebran su centenario

A lo largo de 2026, los Harlem Globetrotters celebrarán un hito único en la historia del deporte y el entretenimiento: su centenario. No se trata de una gira más, sino de una celebración mundial irrepetible que conmemora un siglo de legado sobre las canchas. Dentro de este tour histórico, Valencia será una de las ciudades elegidas para acoger un espectáculo excepcional, lleno de magia y jugadas de baloncesto increíbles. La cita tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a partir de las 18:30 horas, en el Roig Arena, en una noche llamada a ser única.