Francisco Calabuig

VÍDEO VEGA GIMENO | Tras la retirada nace su leyenda

La historia del deporte valenciano suma un nuevo capítulo de reconocimiento y legado. La ya exjugadora de baloncesto Vega Gimeno, gran referente del 3x3 español, ha sido homenajeada en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso tras anunciar el pasado mes de abril su retirada definitiva como profesional. Gimeno, integrante del Proyecto FER desde 2020, cierra su etapa como jugadora con un palmarés brillante y una transición confirmada hacia su nuevo rol como coordinadora del baloncesto 3x3 en la Federación Española de Baloncesto (FEB).