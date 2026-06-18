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Unicaja da la bienvenida a Txus Vidorreta

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UNICAJA MÁLAGA

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Unicaja da la bienvenida a Txus Vidorreta

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Málaga
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Txus Vidorreta es el nuevo entrenador del Unicaja. Se trata de una apuesta por uno de los técnicos más prestigiosos del baloncesto nacional y que recientemente ha sido elegido como el mejor de la historia de la Basketball Champions League (BCL). La llegada de Vidorreta a Málaga será por 2 temporadas y con su fichaje se inicia un nuevo Unicaja que quiere seguir peleando por cotas altas como lo ha hecho en el último lustro. Más información

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