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Chus Mateo, orgulloso de sus jugadores tras la victoria aplastante contra Dinamarca
El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, se ha mostrado tremendamente orgulloso de sus jugadores tras la victoria aplastante contra Dinamarca en la Caja Mágica. “Hemos conseguido de momento cinco victorias y sobre todo mantener un espíritu de unidad que me enorgullece. Ver como estos chicos disfrutan del juego, como son capaces de pasarse el balón, se alegran por las canastas de los compañeros, se tiran al suelo aunque ganemos por 30, siguen defendiendo… aunque falte cohesión y juego porque cada uno viene de su club, con ritmos distintos, pero chapeau para ellos, se entregan a muerte y aunque haya errores los vamos subsanando. Estoy realmente contento”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al encuentro.