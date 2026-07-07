Redacción SD

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Sergio de Larrea ya entrena con los Dallas Mavericks

El exjugador del Valencia Basket Sergio De Larrea ya ha comenzado a entrenarse con los Dallas Mavericks, franquicia de la NBA con la que ha firmado un contrato de cuatro años, y aseguró que la diferencia entre el baloncesto de la liga de Estados Unidos y el de Europa es el ritmo, pero subrayó en este sentido que para él no lo es tanto porque ha jugado en el Valencia Basket los dos últimas campañas. "Creo que la principal diferencia es el ritmo, pero con el Valencia ya jugábamos a este ritmo, así que me gusta mucho porque es igual. Aquí los jugadores son más fuertes y esa es la diferencia porque son igual de inteligentes", señaló en declaraciones a los medios tras su primera sesión de entrenamiento para preparar su participación en la Liga de Verano de Las Vegas.