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La España de Rubén Burgos, bronce en el Eurobasket U20 Femenino

La España de Rubén Burgos, bronce en el Eurobasket U20 Femenino

FIBA

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La España de Rubén Burgos, bronce en el Eurobasket U20 Femenino

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Lituania
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El baloncesto español suma su primera medalla del verano con el bronce logrado este domingo en el Eurobasket U20 disputado en Lituania. Y lo ha hecho de la mano de un Rubén Burgos que sigue ampliando su palmarés en las categorías inferiores de la selección después de haber puesto punto y final a su etapa de primer entrenador del Valencia Basket, con el que logró los 11 títulos femeninos en la historia del club. Más información

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