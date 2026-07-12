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La España de Rubén Burgos, bronce en el Eurobasket U20 Femenino

El baloncesto español suma su primera medalla del verano con el bronce logrado este domingo en el Eurobasket U20 disputado en Lituania. Y lo ha hecho de la mano de un Rubén Burgos que sigue ampliando su palmarés en las categorías inferiores de la selección después de haber puesto punto y final a su etapa de primer entrenador del Valencia Basket, con el que logró los 11 títulos femeninos en la historia del club. Más información